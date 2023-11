Koncert Roda Stewarta v Bratislave bude v novom termíne

Bratislava 15. novembra (TASR) - V roku 2024 mieri na Slovensko jedna z najväčších osobností hudobného priemyslu, žijúca legenda rockovej scény, Rod Stewart. Hity, ktoré milujú celé generácie a formovali hudobný priemysel, zaznejú v bratislavskej Tipos Aréne v novom termíne 22. mája 2024.



Koncert Roda Stewarta sa mal pôvodne konať v termíne 23. júna 2024, no z technických a logistických dôvodov sa koncert presúva na nový termín - 22. mája 2024. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. V prípade nevyhovujúceho termínu môžu zákazníci požiadať o vrátenie peňazí do 30. novembra 2024.



Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii hudby s odhadovaným počtom 250 miliónov predaných platní a singlov po celom svete. Získal nespočetné množstvo najvyšších ocenení v hudobnom priemysle a v roku 2016 získal aj titul Sir, keď bol v Buckinghamskom paláci pasovaný za rytiera za svoje počiny v oblasti hudby a dobročinnosti.



Repertoár Stewarta obsahuje množstvo hitov ako Baby Jane, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Have You Ever Seen The Rain, Sailing, Maggie May, Forever Young či First Cut Is The Deepest. Rodova autentická interpretácia a emócie, ktoré vkladá do svojho spevu, vytvárajú magický zážitok pre každého, kto má tú česť vidieť ho naživo.



Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk. Informáciu pre TASR zaslal organizátor koncertu agentúra Vivien.