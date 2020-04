L. Bílá chce potešiť fanúšikov novým singlom Cirkus bude

Bratislava 24. apríla (TASR) - Česká spevácka hviezda Lucie Bílá sa v čase karantény rozhodla potešiť svojich fanúšikov hudobným darčekom. Prichádza s novým singlom a lyric videom s názvom Cirkus bude. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová. Pieseň pochádza z aktuálneho albumu Ta o mně, za ktorý dvadsaťnásobná slávica dostala hneď po vydaní zlatú platňu. Na novom singli sa po hudobnej i textovej stránke podieľali Jana Infeldová a Jan Vávra zo skupiny Jananas. O vizualizáciu sa postaral Patrik Černoch.



"V tieto dni mám jedinú túžbu, a to pobaviť svojich fanúšikov. Šitie rúšok do nemocníc a hospicov mi zaberá denne veľa času, ale pri tom zostáva dosť i pre ľudí, ktorí sú v mojej insta- a facebookovej rodine," hovorí Bíla, ktorá pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach vymýšľa vtipné videá a súťaže o svojich anjelikov či náramky. "Ukážkou toho, že sa ľudia chcú baviť, je napríklad jedna situácia, keď mi prišlo 100.000 srdiečok, z ktorých som vybrala 40 výhercov," prezradila speváčka.



"Plánované nakrúcanie videoklipov sa zatiaľ odložilo, ale lyric video na Cirkus bude je v tomto okamihu báječným spôsobom, ako ľuďom predstaviť veselú optimistickú pesničku. Video pripravil skvelý fotograf a kameraman Patrik Černoch, ktorý sa stal pred časom neodmysliteľným členom môjho tímu," priblížila Bílá. Po viac než troch rokoch od vydania albumu Hana sa vrátila do bratislavského štúdia Littlebeat producentov Martina 'Maxa' Šrámeka a Andreja Hrušku, ktorí sú ďalšími spoluautormi hudby k tejto piesni.