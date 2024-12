Lara Fabian sa po rokoch vráti do Bratislavy s turné Voices

Bratislava 16. decembra (TASR) - Legendárna Lara Fabian a jej úžasný soprán sa po vypredaných koncertoch po celom svete vráti budúci rok aj do Bratislavy. V Tipos Aréne vystúpi v nedeľu 15. júna 2025. TASR o tom informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Spev v štyroch oktávach a štyroch svetových jazykoch, viac ako 28 miliónov predaných albumov - to je Lara Fabian s dlhoočakávaným turné Voices. Fanúšikovia v celej Európe budú mať šancu byť svedkami nezabudnuteľných vystúpení s jej nadčasovými hitmi a novými aranžmánmi.



Lara Fabian vo svojom speve vždy kombinovala pop, šansón, džez, svetovú aj klasickú hudbu. Nikdy okolo seba nemala manažment, ktorý by ju tlačil k popovému mainstreamu, vždy si vyberala z rôznych hudobných žánrov a kultúr to, čo sama chcela svojím nádherným hlasom publiku odovzdať. Či už ju niekto sleduje roky alebo objavuje jej umenie prvýkrát, toto turné sľubuje, že bude hudobným zážitkom, ktorý sa stane málokrát za život.



Lara Fabian (1970), speváčka a skladateľka, rodáčka z belgického Etterbeeku neďaleko Bruselu pochádza zo zmiešaného manželstva - otec Flám, matka Sicílčanka. Otec bol gitaristom v sprievodnej skupine v tej dobe veľmi populárnej speváčky Petuly Clarkovej. Keď mala šesť rokov, dostala od rodičov klavír. Neskôr začala skladať prvé piesne. Osudovým sa jej po profesionálnej aj osobnej stránke stalo stretnutie so skladateľom Rickom Allisonom. Bola to láska na prvý pohľad a vtedy dvadsaťročná Lara sa s ním okamžite odsťahovala do kanadského Quebecu. Tam vydala debutovú platňu Lara Fabian. Na svojom konte má dnes šestnásť štúdiových albumov, ten najnovší Je suis lá vyšiel 29. novembra. V Bratislave koncertovala dvakrát, premiérové vystúpenie absolvovala 13. marca 2012 v Incheba Expo Aréne, druhé 3. júna 2015 Aegon aréne NTC.