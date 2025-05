Legendárna česká skupina Lucie vydala dve nové skladby

Bratislava 5. mája (TASR) - Legendárna česká skupina Lucie prichádza po šiestich rokoch s novými piesňami, ktoré sú prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu R.A.D.O.S.T. Skladby Marie a Krása a zázrak a tajemství sa dočkali originálneho vizuálneho stvárnenia. V klipe si dokonca po prvýkrát zahralo a zaspievalo šesť detí všetkých členov kapely. Lucie zároveň všetkých priaznivcov potešila limitovanou edíciou vinylového singlu, na ktorom nájdu obe skladby. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Skupina Lucie odštartovala novú etapu fungovania. V novej zostave so spevákom Viktorom Dykom nahrala skladby, ktoré verne odrážajú charakteristický štýl kapely a prinášajú fanúšikom nostalgiu aj sviežu energiu. Marie je klasická rocková balada, ktorá sa opiera o silnú melódiu, romantický text a nezameniteľný zvuk Lucie. Druhá je rocková pieseň Krása a zázrak a tajemství, hudbu skomponoval Michal Dvořák, text napísal Robert Kodym. Rockový sound podčiarkuje gitarové sólo legendy českého bigbítu Petra Jandu a vokály Marty Jandovej.



„Sme nadšení, že hneď na prvých dvoch singloch sme spolupracovali so skvelými muzikantmi a kamarátmi. Vokály do Marie naspievala Lenny, o zbory sa postarali naše deti,“ hovorí basgitarista skupiny P.B.CH.



„Mám radosť z toho, že novinky po zverejnení prilákali na YouTube množstvo unikátnych divákov. Rovnako na Spotify u nich registrujeme veľký počet streamov, čo potvrdzuje záujem našich fanúšikov o pripravovaný album a turné,“ teší sa Michal Dvořák.



Autorom námetu aj scenára k obom klipom je Robert Kodym, režisérom je Jan Turek. „Chceli sme klipy, ktoré nebudú len ilustrovať piesne, ale budú mať vlastné vizuálne príbehy. Námet na oba klipy mi napadol počas piatich minút, rovnako ako texty k obom singlom. V romantickej rockovej balade Marie si vokály zaspievala speváčka Lenny. Romantickú atmosféru podčiarkli zbory detí členov kapely. Vlastne po prvýkrát s nami spievalo šesť našich detí,“ hovorí Kodym.



„Po 11 rokoch spolupráce ma Lucie naozaj prekvapila. Toľko energie, nápadov a vtipov, dokázali so sebou strhnúť celý štáb,“ opisuje tvorbu klipov režisér Jan Turek.



Okrem nového albumu chystá Lucie oslavy 40. výročia na scéne, ktoré zahŕňajú sériu halových koncertov 11. 9. v Plzni, 8. 11. v Ostrave a 29. 11. v Brne. Koncertné turné vyvrcholí 9. 12. v pražskej O2 aréne. Kapela sa chystá aj na Slovensko.