VIDEO: Lina Mayer prichádza s novou letnou skladbou Raj

Bratislava 6. júla (TASR) - Lina Mayer predstavila novú letnú skladbu Raj. Nový singel je jej treťou skladbou v slovenčine a zároveň predzvesťou pripravovaného albumu, ktorý chce vydať na jeseň tohto roka. TASR informovala PR manažérka Barbora Sosková.



Skladba vznikla v štúdiu Basement recording v spolupráci s producentom Vladom Randym Gnepom, s ktorým Lina dlhodobo spolupracuje. Hudobnú stránku skladby vytvorili spoločne, text je dielom samotnej speváčky.



Lina Mayer je meno, ktoré si v slovenskej hudobnej scéne čoraz viac upevňuje svoje miesto. Jej nedávny singel Vesmír bol skutočným hitom, ktorý dominoval v rádiách. Lina sa nebojí experimentovať s rôznymi hudobnými žánrami, a to jej umožňuje vytvárať skladby, ktoré sú vždy svieže a aktuálne. Každá jej pieseň je príbehom, ktorý dokáže vtiahnuť a vyvolať emócie.







"Všetky moje skladby vychádzajú z toho, čo žijem. My umelci pracujeme s emóciami a myslím, že najviac uveriteľná je skladba vtedy, ak je emócia prežitá. Chcela som napísať song o niečom pozitívnom, čo by ostalo a vydržalo, aj keď realita je pominuteľná a na konci nie vždy ružová. Hudba to našťastie dovoľuje. Žiadna chvíľa v živote sa nikdy neopakuje, je jedinečná, a všetko raz prejde, skončí. Preto je dôležité, aby sme si to uvedomovali a prežívali každú chvíľu naplno. Toto je posolstvo tejto skladby," približuje novú skladbu Lina.