M. Harich predstavuje nový singel Flying Carpet

Bratislava 30. septembra (TASR) - Flying Carpet je názov nového singla, ktorý v týchto dňoch vydáva na digitálnych streamoch spevák Martin Harich. Tentoraz sa rozhodol posunúť svoj hlas do hlbších tónov - čiastočne vďaka chorobe, ktorá sa mu počas nahrávania "pritrafila". "Možno to tam niekto aj počuje, no myslím, že to piesni iba pridalo niečo extra," hovorí Harich.



Na novinke spolupracoval s berlínskym producentom Jaakom a českým autorom piesní Janom Vávrom, známym vďaka spolupráci s menami ako Ewa Farna, David Koller, Mirai či Lucie Bílá.



Harich prezradil, že nový singel vznikol počas letného "songwriting" kempu v Budapešti, kde Martina nominovala SOZA ako zástupcu slovenských autorov. "Je to pieseň o tom, že šťastie nemusíme hľadať ďaleko. Niekedy ho nájdeme doma, na koberci - v obývačke," vysvetľuje Martin.



"V rámci hľadania inšpirácie na novú pesničku sme si púšťali svoje obľúbené skladby. Popri 'tancupodobnom' pohybe a hľadaní inšpirácie sme omylom v chatke skrčili starý pásikový koberec. Práve tento moment nás inšpiroval k motívu pesničky," dodáva spevák a skladateľ, ktorému zdá sa učarovalo kolektívne skladanie piesní. "Dlho som písal hudbu sám, ale v poslednom čase si užívam spoluprácu s inými autormi. S Jaakom aj s Janom Vávrom sme si v Budapešti výborne autorsky sadli. Za mňa je z tej skladby cítiť nemecká precíznosť, česká pohoda a slovenská srdcovosť," dodáva k piesni, ktorá vraj bola hotová za pár hodín.



Martin Harich má za sebou úspešné leto, v rámci ktorého reprezentoval Slovensko na Letnej olympiáde v Paríži, zúčastnil sa i na švédskom festivale Live at Heart a ďalších podujatiach doma aj v zahraničí. Tiež z autorského hľadiska je rok 2024 pre neho jeden z najplodnejších. Po skladbe Liar, ktorá znela v domácom éteri, vydal emotívnu skladbu Know-How, začiatkom leta spoluprácu s Robertom Burianom - Another Night a koncom septembra skladbu Slowly, ktorá bola výsledkom spolupráce s maďarskou speváčkou Rose May.