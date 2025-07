Majself vydal novú skladbu Nebuď zlá

Bratislava 1. júla (TASR) - Úspešný slovenský interpret Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself, v spolupráci s producentom Fillipianom a speváčkou Niou začal nový projekt, v ktorom sa novou doménou stal spev napriek tomu, že Majself kariéru odštartoval rapom. Hudobník ponúkol ochutnávku nového zvuku i svojich speváckych kvalít prostredníctvom piesne Nebuď zlá. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



„Ide o skladbu, s ktorou sa môže stotožniť každý, keďže občas také to jemné vzťahové napätie poznáme asi všetci. Verím, že táto skladba bude mať funkciu takého prelaďovača v podobných situáciách a ľudia sa ňu budú hlavne baviť a tancovať,“ približuje spevák.



Novinka Nebuď zlá, ktorej hudobné autorstvo má na svedomí spomínaný Fillipian, vznikla v marci tohto roku počas tvorivej štúdiovej session, na ktorej participovala i speváčka Nia. Tá si v tomto prípade na konto pripísala i textové autorstvo.



„S Fillipianom spolupracujem už niekoľko rokov, vlastne aj posledný štúdiový album Update bol náš spoločný. SNiou, dá sa povedať takisto, keďže máme za sebou už niekoľko podarených spoluprác. Oboch beriem ako svojich blízkych kamarátov a milujem spoločný čas v štúdiu. Zatiaľ som nikdy nespravil skladbu, ktorej text by pre mňa napísal niekto iný, ale voči Nii mám, okrem toho, že som je fanúšik, aj dôveru, keďže sa dobre poznáme a viem, že ma vníma ako umelca aj ako človeka,“ hovorí Majself o spolupráci s tvorivým duom.



Nový track podporil Majself videoklipom. Nápad na ideu vizuálu vznikol priamo v Majselfovej mysli. „Rozmýšľal som nad tým, ako originálne zachytiť tematiku urazenia alebo povedzme, nesplneného očakávania. Zároveň som chcel, aby to bolo hravé a napínavé. Napadol mi tento koncept a patrí medzi moje najobľúbenejšie videoklipy za poslednú dobu. Réžiu a strih mal na starosti už klasicky Pierre Lexis, produkciu Janka Šlebodová,“ predstavuje spevák svoj kreatívny tím.