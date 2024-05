Martina Schindlerová predstavuje skladbu V sile našej búrky

Bratislava 2. mája (TASR) - Na začiatku mesiaca lásky vydáva Martina Schindlerová novinku V sile našej búrky. Hoci sa pieseň podarilo vytvoriť za 24 hodín, čo z nej robí najrýchlejšie vytvorenú v kariére speváčky, finálne úpravy nakoniec trvali takmer rok. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Schindlerová spolupracovala na svojej novinke spolu so svojim textárom Petrom Kuruczom. Cieľom bolo zložiť Martine pieseň na mieru, ktorá bude mať hĺbku a posolstvo v texte, zároveň vystihne spevácky potenciál Martiny a umožní jej ukázať obrovský hlasový fond. Peter Kurucz patrí medzi menej známe mená na slovenskej hudobnej scéne.



"Málokedy pracujem s textom, do ktorého nemám potrebu zasahovať. Peťo veľmi kultivovane, ale pritom zrozumiteľne ukladá slová, formuluje príbehy nenásilne. Je to vzácny textár, plánujeme pokračovať v spolupráci. Text skladby V sile našej búrky je o tom, že láska hory prenáša. Preto ju aj pracovne voláme, že je happyendová," vysvetlila Martina. Hudbu k jej novému singlu zložil textárov blízky priateľ Ľuboš Ďurech, hudobník známy aj z kapely Indigo.



K piesni vznikol aj pôsobivý videoklip v spolupráci s producentom Majom Martausom. "S Majom som už spolupracovala na videu Tanec, takže som vedela, že je to veľký profík. Väčšinu času teraz v klipe spievam do kamery, keďže je to forma výpovede a Majo zábery krásne spracoval. Je vidno, že má nielen najlepšiu techniku, ale aj umelecké oko, citlivo používa svetlo a tiene," dodala speváčka.