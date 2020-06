VIDEO: Michal Hrůza vydáva nový singel Most přes nikdy

Bratislava 8. júna (TASR) - Michal Hrůza vydáva nový singel Most přes nikdy. Skladba je na ostatnom albume Světlo do tmy, ktorý vydal v marci tohto roka. Hudbu zložil a text napísal spevák samotný. Autor o nej tvrdí, že je pre poslucháčov asi najzaujímavejšia z celého albumu. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.







K piesni Most přes nikdy sa viaže príbeh, keď Hrůza prešiel cez Brooklynský most a zanechalo to v ňom hlboký zážitok. O niekoľko rokov neskôr po ňom išiel znovu a keď mal možnosť byť aj pod ním, uvedomil si, aká zvláštna veličina to je. "Je to veličina ničoty - to nikdy neurobím, ale i cez to existuje most. A presne o tom tá pieseň je," približuje skladbu Hrůza a dodáva: "Pri téme na klip som si predstavoval Brooklynský most, cez ktorý som prešiel už pri minulej návšteve New Yorku. S kameramanom Filipom Jaschkom a vizážistkou Šárkou sme natáčali v okolí mosta, nepodarilo sa toho natočiť dosť, lebo sme šli do Washingtonu na druhý koncert. Videoklip sa mal dokrútiť po návrate do Česka, ale nakoniec nazbieraný materiál z New Yorku a Washingtonu zostrihal kameraman Jiří Studnička a bol použitý k skladbe Propojení."



Podľa slov speváka klip k piesni Most přes nikdy budú nakrúcať na konci júna, zatiaľ k nemu vydali iba lyric video.