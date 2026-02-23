< sekcia Magazín
Hudba Mira Žbirku bude znieť naživo aj v tomto roku
Projekt Miro Žbirka Symphonic Night sa vo vynovenej podobe predstaví fanúšikom v Pezinku a Prahe.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Rok pred oslavami nedožitej sedemdesiatpäťky a v roku piateho výročia odchodu legendárneho slovenského autora a interpreta Mira Žbirku bude jeho hudba opäť znieť naživo na Slovensku aj v Čechách. Projekt Miro Žbirka Symphonic Night sa vo vynovenej podobe predstaví fanúšikom v Pezinku a Prahe. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.
Úspešný spomienkový projekt Miro Žbirka Symphonic Night, ktorý vypredal koncerty v Bratislave, Prahe, Zlíne a na festivale Soundtrack Poděbrady, tento rok zaznie 6. septembra na zámku Šimák v Pezinku opäť pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša, ozdobia ho hlasy renomovaných speváčok a spevákov. David Kraus, Martha a operná speváčka Soňa Godárska zaspievajú niektoré z hitov legendárneho Mekyho a spolu s jeho kapelou a Slovenskými symfonikmi si nesmrteľné skladby Mekyho obľúbených The Beatles zaspieva jeho anglický producent Rob Cass. Ako hosť vystúpi česká violončelistka Terezie Kovalová. Jedinečný hudobný zážitok, ktorý dramaturgicky pripravoval spolu s aranžérom Danielom Wünschom ešte sám Miro Žbirka, umocní vizuálna show a videoart syna Davida Žbirku.
„Veľmi ma teší, že Mekyho hudba žije medzi fanúšikmi rovnako intenzívne, ako keby tu bol s nami stále. Koncertom na zámku v Pezinku sa uzavrie pomyselný kruh, pretože práve Mekyho skladby zneli naživo v jeho podaní pri slávnostnom otvorení tohto zámku, ktorý sa za tie roky stal významným koncertným miestom,“ povedala o koncerte Katka Žbirková.
Koncert Miro Žbirka Symphonic Night 20. októbra v Obecnom dome v Prahe s Karlovarským symfonickým orchestrom rozšíri česká spevácka legenda 4 Tenoři a exkluzívny výtvarný zážitok.
„Keď sme na konci minulého roka oznamovali pokračovanie projektu Miro Žbirka Symphonic Night, ktorý sa vďaka záujmu divákov pomaly stáva zavedenou koncertnou značkou, sľubovala som, že na tento rok chystáme prekvapenie. Už teraz môžem prezradiť, že skvelá a svetovo uznávaná výtvarníčka Míla Fürstová, ktorá je okrem iného autorkou obalu Mekyho Double Albumu aj vizuálu k októbrovému koncertu, bude mať v Obecnom dome najväčšiu výstavu v Českej republike. Mám z našej spolupráce naozaj veľkú radosť,“ dodala o pražskom koncerte Žbirková.
