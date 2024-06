Mireille Mathieu uvedie v Bratislave najväčšie hity

Bratislava 20. júna (TASR) - Hviezda francúzskeho šansónu Mireille Mathieu mieri na Slovensko. Spolu s orchestrom sa predstaví 15. decembra v bratislavskej Peugeot Aréne v rámci turné 60 Years of Love. Francúzska diva spieva v deviatich jazykoch a považujú ju za nástupkyňu nesmrteľnej Edith Piaf. Mireille sa preslávila nielen spevom, ale aj svojim typickým účesom. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Francúzska šansoniérka Mireille Mathieu je legendou svetovej populárnej hudby. Spoločne s Charlesom Aznavourom, Paulom Ankom alebo Tomom Jonesom patrí medzi najvýznamnejšie hudobné osobnosti 60. a 70. rokov. Počas svojej dlhoročnej kariéry predala vyše sto miliónov albumov a vystupovala na všetkých svetových kontinentoch.



"V hudobnom svete sa pohybujem už dlho. To, že stále koncertujem a dlhé roky sa stretávam s úspechom je možno aj vďaka tomu, že som nikdy nemenila svoje zásady a zvyky. Bola som a vždy budem sama sebou. Celý život robím to, čo milujem, teda spievam. Celkovo spievam v deviatich svetových jazykoch. Najťažšia nie je pre mňa, keďže som Európanka, čínština alebo japončina, ale fínština. Tento jazyk má naozaj veľmi ťažkú výslovnosť," hovorí speváčka.



Mireille Mathieu je nielen legendou speváckeho neba. Legendárny je aj jej účes, ktorý jej pred mnohými rokmi vymyslel slávny kaderník Vidal Sassoon. Pre hviezdu je výhodou, ak je niečím výrazná, či už je to typický outfit alebo vlasy. Podľa vlasov spoznajú fanúšikovia viaceré herecké či spevácke osobnosti.