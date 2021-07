Mladá speváčka Martina Kapráliková predstavuje svoju prvú pieseň Slová

Bratislava 3. júla (TASR) – Na slovenskej hudobnej scéne sa objavila nová tvár, 15-ročná Martina Kapráliková predstavuje svoju prvú pieseň s názvom Slová. Autorkou hudby aj textu je samotná speváčka. Martina je dcérou hercov Michaely a Martina Kaprálikovcov, po ktorých zdedila umelecký talent. K pesničke už vznikol aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Skladba vznikla spontánne. Napadla mi myšlienka a vytvárala som postupne rôzne časti pesničky. Vždy mi k tomu napadla aj melódia, takže som si to nahrávala na mobil, aby som to nezabudla. Keď som potom spojila všetky tie časti dokopy, zistila som, že som napísala pesničku. Potom som sa spojila s Adamom Hudecom, ktorý v podstate celú pieseň postavil na nohy. Urobil hudobné aranžmány, nahral krásny klavír a basgitaru, bol pri nahrávaní a veľa mi poradil. Vďaka Miškovi Kovalčíkovi, ktorý nahral do piesne úžasnú gitaru, celá pesnička ožila,“ vysvetľuje Martina.



Pieseň Slová je o knihách, ktoré tvoria dôležitú časť života mladej umelkyne. „Veľmi rada čítam a neviem si predstaviť, čo by som bez kníh robila. Pri knihe vždy odídem z reality a nevnímam nič okolo seba a ocitám sa v úplne inom svete,“ hovorí speváčka.



Videoklip k novinke sa nakrúcal v jednej z kaviarní v bratislavskom Starom Meste. Réžiu, kameru aj strih si zobral na starosť Tomáš Majláth. „S nakrúcaním klipu to bola moja prvá skúsenosť a veľmi som si to užila. Kamera ako taká je mi pomerne blízka, keďže sa venujem aj herectvu. Som rada, že sme mohli klip nakrúcať v takých krásnych priestoroch, ktoré dýchajú knihami. S režisérom a kameramanom v jednej osobe Tomášom Majláthom sa mi úžasne pracovalo. Pri nakrúcaní klipu zamestnanci kaviarne počuli tú pieseň asi desaťkrát, na konci si ju už spievali so mnou,“ dodáva Martina.



