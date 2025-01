VIDEO: Nela Pocisková a Majself predstavujú Star s nádychom country

Bratislava 17. januára (TASR) - Moderný zvuk, popretkávaný country ponúkli speváčka Nela Pocisková a raper Majself v novej piesni Star. Skladbu sprevádza videoklip, korešpondujúci so soundom novinky. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



"Star sme vytvorili a nahrali v auguste minulého roka počas nášho trojdňového pobytu u našich kamarátov vo Valčianskej doline. Tam sme sa opätovne vybrali, lebo sa nám páčilo, ako vznikla skladba ´Neprestanem dýchať´ a chceli sme vyskúšať, či to bola náhoda alebo špeciálna tvorivá energia," hovorí Majself s tým, že umelci nakoniec napísali a nahrali celé EP so spoločnými skladbami. Producentsky ho zastrešuje Maxx Miklos, ktorý sa postaral o hudobnú zložku a autorstvo novinky.



Trojica zúčastnených tvorcov prizvala k sebe i Sašu Okálovú, ktorá si pri piesni Star delí s Nelou a Majselfom textové autorstvo. "Skladba má country nádych. S týmto nápadom prišiel Majself ako prvým na našej spoločnej session, za mňa pieseň úžasne šliape, má skvelú energiu a dynamiku a pozitívny nádych," približuje Pocisková smerovanie hudobnej novinky. Klasické country však od nej fanúšikovia nemajú čakať. Maxx Miklos sa postaral o moderný, elektronický zvuk piesne, ktorá zaostruje na pozitívne uvažovanie. "U mňa je to o tom, že sa snažím pracovať s myšlienkami. Miesto analýzy a obáv sa snažím dať do všetkého, čo robím, maximum a spraviť to najlepšie, ako viem. A dokiaľ tu som, budem sa snažiť nechať svietiť túto energiu ako hviezdu, Star," dodáva Majself k významu piesne.



Dočkala sa i vizuálneho prevedenia, videoklip ide ruka v ruke s hudobným motívom novinky. Celý námet na klip vložilo spevácke duo do rúk Pierra Lexisa. Klip s westernou atmosférou nakrúcali na ranči v Nemšovej. "Mala som veľký rešpekt, lebo keď sa povie westernové mestečko, kovboj a veľké klobúky, môže to byt tenká hranica gýču, ale keď to prišlo, ostala som veľmi milo prekvapená," zhodnotila vizuálne stvárnenie piesne Pocisková. "Za mňa je to veľmi pekný klip, z ktorého ide dobrá energia. Je tam moje obľúbené zviera - kôň, takže ja viac nepotrebujem a v spojení s tancom a skvelým stylingom to dopadlo na výbornú," uzavrela.