Na festival Cibula Fest 2024 príde skupina Kryštof

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na festival Cibula Fest 2024 do Holíča príde skupina Kryštof s frontmanom Richardom Krajčom. Na najväčšom česko-slovenskom open air festivale vystúpi v piatok 19. júla 2024. Bude to v budúcom roku jediný koncert tejto úspešnej českej kapely na Slovensku. TASR informoval PR manažér podujatia Dodo Mikláš.



"Kryštof v roku 2024 odohrá niekoľko vybraných festivalov a Cibula Fest je jedným z nich. Ako je u kapely zvykom, dovezie špeciálnu scénu, efekty, koncert plný hitov s aktuálnou novinkou Život je krásný. Tá sa stala pilotnou piesňou k filmu Gump: Sme dvojka, kde sa Richard Krajčo ujal hlavnej úlohy," uviedol Honza Lippert z manažmentu kapely.



Kapela Kryštof vystúpila na tomto festivale už dvakrát, najskôr v roku 2013 a potom v roku 2019. "Snažili sme sa 14 rokov priniesť na Záhorie to najlepšie, čo slovenská a česká hudobná scéna ponúka. Uplynulý, veľmi úspešný ročník jasne dokázal, že patríme medzi tie najväčšie festivaly, aké sa u nás organizujú. Sme radi, že jednou z hlavných hviezd 15. ročníka bude aj kapela Kryštof," hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Už pred mesiacom festival ohlásil prvé veľké mená a kapela okolo Richarda Krajča bude ďalšou do silného hudobného programu. V Holíči tak okrem nich vystúpi aj hitmaker Michal David, Hex, strieborný Český slávik Mirai, stále populárnejší pesničkár Pokáč, akustický fenomén Jelen či slovenský Avicii Mark Dann. Do začiatku festivalu organizátori oznámia ďalších minimálne päť silných interpretov.



"Čaká nás jubilejný 15. ročník, preto ho chceme urobiť výnimočným. Naši návštevníci sú zvyknutí na veľkú hudobnú kvalitu. Vstupenky sú v predaji od 1. decembra," dodal Chrenka.