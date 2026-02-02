< sekcia Magazín
Na Pohode 2026 vystúpi aj Action Bronson
Action Bronson rozširuje rady hip-hopu a rapu na tohtoročnej Pohode.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Organizátori jubilejného 30. ročníka Pohody oznámili v pondelok ďalšie meno festivalového co-headlinera. Začiatkom júla na trenčianskom letisku vystúpi aj Action Bronson. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Lukáš Grešš.
„Po tom, ako minulý rok svoje európske turné vrátane vystúpenia na Pohode 2025 musel zrušiť, americký raper, šéfkuchár a kultúrny fenomén Action Bronson konečne dopraje návštevníkom a návštevníčkam Pohody poriadnu hudobnú hostinu,“ uvádzajú organizátori k interpretovi, ktorého hudba vychádza z „east-coast hip-hopu a je známa svojou hravosťou, kreativitou, slovnými hrami a humorom“.
„Fanúšikovia jeho živé vystúpenia opisujú ako divoké, autentické a nezabudnuteľné,“ dodáva festival k umelcovi, ktorý predtým než sa stal rapovou ikonou, pracoval ako šéfkuchár, svoju kulinársku vášeň si priniesol aj do hudby a umeleckého prejavu. Bronson, ktorý rád rapuje o jedle, o živote a o tom, čo ho inšpiruje, je tiež známy ako moderátor a „foodie“ tvár populárnych šou, ktoré mu priniesli milióny fanúšikov po celom svete.
Action Bronson rozširuje rady hip-hopu a rapu na tohtoročnej Pohode. Na trenčianskom letisku okrem neho vystúpi aj ďalší Američan Denzel Curry, Briti Kae Tempest a Native James a za slovenskú scénu Gleb.
Jubilejný 30. ročník festivalu sa uskutoční po prvý raz už od stredy 8. júla, keď prvýkrát na Slovensku vystúpia legendárny The Cure. Od štvrtka 9. júla do soboty 11. júla vystúpia Gorillaz, Lykke Li, The Prodigy a ďalší.
