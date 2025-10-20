< sekcia Magazín
Na Pohode 2026 vystúpi Baxter Dury, predstaví najnovší album
Dury má na konte deväť kritikou oceňovaných štúdiových albumov, jednu výberovku a množstvo spoluprác.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Organizátori Pohody oznámili v pondelok meno v poradí druhého interpreta 30. ročníka festivalu. Je ním ikona britskej indie scény, anglický spevák a skladateľ Baxter Dury. TASR o tom informoval Lukáš Grešš. „Jeho hudba spája intímnosť, suchý britský humor a pohľad outsidera s elektronickými, disco či tanečnými prvkami,“ približuje umelca, ktorý na Pohodu 2026 príde so svojím najnovším albumom Allbarone.
„Baxter Dury, známy svojím ležérnym, rozprávačským štýlom a trefnými postrehmi o ľudskej každodennosti, si počas rokov vybudoval kultový status,“ uvádzajú organizátori festivalu k umelcovi, ktorý síce nie je držiteľom klasických „mainstreamových“ ocenení, ale jeho originálny prístup k post-punku, indie rocku a modernému šansónu mu zabezpečil miesto medzi najvýznamnejšími britskými textármi súčasnosti. Jeho albumy sa pravidelne objavujú na vrcholoch rebríčkov nezávislej hudby.
Festival pripomína, že hudba Baxtera Duryho prešla pozoruhodným vývojom - od skorých lo-fi nahrávok s prvkami hovoreného slova až po experimenty s disco a elektronikou. Vrcholom tohto vývoja je práve album Allbarone, ktorý vznikol v spolupráci s uznávaným producentom a držiteľom Oscara za hudbu Paulom Epworthom (Paul McCartney, U2, Adele, Florence + The Machine, Bruno Mars, Coldplay, Lana Del Rey).
Dury má na konte deväť kritikou oceňovaných štúdiových albumov, jednu výberovku a množstvo spoluprác - napríklad s Fat White Family, JGrrey či Fred again... „Práve spolupráca s Fred again.. na skladbe Daxter (These Are My Friends) sa stala dôležitým momentom v jeho kariére. Dury po nej pochopil, že chce tvoriť hudbu, ktorá ľudí nielen oslovuje textovo, ale ich aj rozhýbe,“ poznamenáva festival s tým, že táto skúsenosť sa stala impulzom pre tvorbu albumu Allbarone, v ktorom posúva svoje hranice smerom k tanečnejšiemu zvuku, elektronike a pulzujúcemu rytmu.
„Baxter Dury, známy svojím ležérnym, rozprávačským štýlom a trefnými postrehmi o ľudskej každodennosti, si počas rokov vybudoval kultový status,“ uvádzajú organizátori festivalu k umelcovi, ktorý síce nie je držiteľom klasických „mainstreamových“ ocenení, ale jeho originálny prístup k post-punku, indie rocku a modernému šansónu mu zabezpečil miesto medzi najvýznamnejšími britskými textármi súčasnosti. Jeho albumy sa pravidelne objavujú na vrcholoch rebríčkov nezávislej hudby.
Festival pripomína, že hudba Baxtera Duryho prešla pozoruhodným vývojom - od skorých lo-fi nahrávok s prvkami hovoreného slova až po experimenty s disco a elektronikou. Vrcholom tohto vývoja je práve album Allbarone, ktorý vznikol v spolupráci s uznávaným producentom a držiteľom Oscara za hudbu Paulom Epworthom (Paul McCartney, U2, Adele, Florence + The Machine, Bruno Mars, Coldplay, Lana Del Rey).
Dury má na konte deväť kritikou oceňovaných štúdiových albumov, jednu výberovku a množstvo spoluprác - napríklad s Fat White Family, JGrrey či Fred again... „Práve spolupráca s Fred again.. na skladbe Daxter (These Are My Friends) sa stala dôležitým momentom v jeho kariére. Dury po nej pochopil, že chce tvoriť hudbu, ktorá ľudí nielen oslovuje textovo, ale ich aj rozhýbe,“ poznamenáva festival s tým, že táto skúsenosť sa stala impulzom pre tvorbu albumu Allbarone, v ktorom posúva svoje hranice smerom k tanečnejšiemu zvuku, elektronike a pulzujúcemu rytmu.