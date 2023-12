Na Pohode vystúpi aj britská rocková kapela Royal Blood

Bratislava 12. decembra (TASR) - Na festivale Pohoda vystúpi aj britská rocková kapela Royal Blood. Informovali o tom organizátori festivalu, ktorý sa uskutoční v júli na trenčianskom letisku.



Duo Royal Blood tvoria Mike Kerr a Ben Thatcher. "Eponymný debutový album vydali v roku 2014 a zaručil im nomináciu na prestížnu cenu Mercury Prize. V roku 2015 získali BRIT Awards za Najlepšiu britskú kapelu roka," približuje festival nové meno Pohody 2024.



Pripomína, že Royal Blood majú na konte ocenenia od viacerých hudobných magazínov. "Hneď po vydaní ich debutu padali označenia, že ide o rockový debut, aký tu už dávno nebol, a prirovnania ku kapelám ako The White Stripes, The Black Keys alebo Muse. Práve s kapelou Muse nedávno odohrali turné," dodávajú organizátori festivalu na trenčianskom letisku k duu, ktoré aktuálny album Back to the Water Below vydalo v septembri.



"O skvelých Royal Blood sme sa snažili roky, som rád, že to vyšlo tentoraz. V piatok nás čaká na Pohode silný večer, po parádnych Royal Blood zavŕšia koncerty na hlavnom pódiu energickí Pendulum," dodáva Michal Kaščák, šéf festivalu, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. júla 2024.