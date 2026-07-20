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Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe #NEdokonaLA
Titulná skladba patrí k emocionálnym vrcholom albumu a ukazuje Nelu Pociskovú v podobe, v akej ju poslucháči doteraz nepoznali.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Po vydaní nového albumu #NEdokonaLA prichádza Nela Pocisková s videoklipom k titulnej skladbe, ktorú označuje za svoju najväčšiu osobnú výpoveď. Pieseň nie je len názvom albumu, ale aj odkazom, ktorý vznikol po rokoch hľadania vlastného hlasu a odvahy prestať žiť podľa očakávaní druhých. TASR informovala PR manažérka Jana Šlebodová.
„Celý život mi niekto hovoril, čo a ako mám robiť. Ako by som mala vyzerať, správať sa či spievať. Dnes som sa dostala do bodu, keď to už nechcem. Chcem robiť veci podľa seba a je to neuveriteľne oslobodzujúci pocit,“ hovorí speváčka.
Práve pocit slobody sa stal hlavnou témou skladby. Nela priznáva, že už nepotrebuje vyhovieť všetkým ani vysvetľovať každé svoje rozhodnutie. „Ľudia ma riešia a posudzujú bez toho, aby ma poznali. Majú predsudky a netušia, kto v skutočnosti som. Ja to však viem. A prvýkrát mám pocit, že to úplne stačí,“ dodáva Nela.
Emóciu skladby ešte viac podčiarkuje nový videoklip, ktorý vznikol v priestoroch Loft by Kominárska. Minimalistická vizuálna estetika necháva naplno vyniknúť silu textu aj Nelinu interpretáciu. Výrazným prvkom klipu sú tanečné pasáže Kláry a Moniky z KRS Movement, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo rozvíjajú emóciu skladby a dodávajú jej ďalší rozmer. O réžiu, kameru aj strih videoklipu sa postaral Pierre Lexis.
Titulná skladba patrí k emocionálnym vrcholom albumu a ukazuje Nelu Pociskovú v podobe, v akej ju poslucháči doteraz nepoznali. Bez filtrov, bez obrany a bez potreby zapáčiť sa za každú cenu.
„Celý život mi niekto hovoril, čo a ako mám robiť. Ako by som mala vyzerať, správať sa či spievať. Dnes som sa dostala do bodu, keď to už nechcem. Chcem robiť veci podľa seba a je to neuveriteľne oslobodzujúci pocit,“ hovorí speváčka.
Práve pocit slobody sa stal hlavnou témou skladby. Nela priznáva, že už nepotrebuje vyhovieť všetkým ani vysvetľovať každé svoje rozhodnutie. „Ľudia ma riešia a posudzujú bez toho, aby ma poznali. Majú predsudky a netušia, kto v skutočnosti som. Ja to však viem. A prvýkrát mám pocit, že to úplne stačí,“ dodáva Nela.
Emóciu skladby ešte viac podčiarkuje nový videoklip, ktorý vznikol v priestoroch Loft by Kominárska. Minimalistická vizuálna estetika necháva naplno vyniknúť silu textu aj Nelinu interpretáciu. Výrazným prvkom klipu sú tanečné pasáže Kláry a Moniky z KRS Movement, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo rozvíjajú emóciu skladby a dodávajú jej ďalší rozmer. O réžiu, kameru aj strih videoklipu sa postaral Pierre Lexis.
Titulná skladba patrí k emocionálnym vrcholom albumu a ukazuje Nelu Pociskovú v podobe, v akej ju poslucháči doteraz nepoznali. Bez filtrov, bez obrany a bez potreby zapáčiť sa za každú cenu.