VIDEO: Pavol Hammel predstavuje novú skladbu Keď to nie je dôležité

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pavol Hammel v súčasnosti nahráva piesne pre svoj ďalší, v poradí dvadsiaty šiesty sólový album. Prvým avízom na nový album je pieseň Keď to nie je dôležité s textom Kamila Peteraja. Podľa slov speváka ju vybral najmä preto, že nadchádzajúci album najviac charakterizuje. Albumovej novinky sa fanúšikovia dočkajú už na jeseň. TASR informoval PR manažér Samuel Ivančák.



Po predchádzajúcej nahrávke Srdce bez anjela z roku 2020, charakteristickej najmä akustickým zvukom sa tentoraz Hammel rozhodol pre rockovejší zvuk. Inšpirovala ho k tomu najmä nedávna návšteva rodiska a kolísky bluesovej hudby New Orleans.







"Hoci na inšpiráciu veľmi neverím a nikdy som sa ňou neriadil, musím priznať, že práve tam mi napadlo skúsiť sa vydať týmto hudobným smerom," hovorí Hammel a dodáva: "Je to rozhodne nosná pieseň celého albumu, vystihuje ho, hoci je práve jedna z tých pomalších, pretože na albume sú aj rýchlejšie a rockovejšie skladby."



Pieseň Keď to nie je dôležité je duetom. Pri mikrofóne sa Pavol Hammel o svoje miesto podelil so speváčkou Andreou Zimányiovou. "Nápad na duet vyšiel už zo samotného textu, no nejde o žiadnu milostnú či sladkú pieseň, ako tomu v takýchto duetoch býva zvykom. Pre mňa je Andrea jedna talentovaná speváčka s úžasným hlasovým fondom a piesni dodala nový rozmer," doplnil spevák.