Polemic nahral spoločne s Laskym novinku s názvom Plážová

Bratislava 21. júna (TASR) - Skupina Polemic je už 35 rokov synonymom leta, dobrej nálady a radosti zo života. Potvrdzuje to aj ich nová pieseň Plážová, ktorá sa svojou emóciou a textom plne hodí k slnečným dňom strávených na kúpaliskách alebo ako soundtrack cestou na dovolenku. V energickej novinke si zaspieval aj Lasky z Pary. Je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu.



"Najlepšie sa cítime na koncertoch, kde radi šírime dobrú náladu a pozitívne vibrácie, preto prirodzene inklinujeme k pozitívnu aj v textoch. Negatívnych emócií je v spoločnosti tak veľa, že sa ich snažíme dlhodobo vyvažovať prístupom, ktorý prináša radosť, uvoľnenie a chuť tancovať. Preto vznikla aj Plážová, veď leto je priam stvorené na relax, pohodu pri vode a pre chvíle ničnerobenia spojené so slnkom, teplom a vodou," predstavil novinku Peter "Petko" Opet.



Autorom textu, v ktorom Laskyho spievaná časť je ako keby hudobným bedekrom viacerých známych bratislavských kúpalísk a jazier a ktorý zároveň nabáda na dodržiavanie pitného režimu a krémovania sa, je Michal "Mickey" Novácky.



Priateľskosť, pozitívny prístup k životu a dobrá nálada, ktorá z tvorby Polemicu prirodzene vyžaruje, nie je doménou len ich repertoáru, ale aj ľudí, s ktorými skupina spolupracuje. Do piesne Plážová si preto zavolali svojho dlhoročného kamaráta Laskyho z Pary.



"S Laskym sa poznáme dlhé roky, skupinu Para si pamätám ešte na prvom koncerte, keď tam bol ešte iný spevák, takže ich fakt vnímam od prvopočiatku. S Laskym a Parou sa stretávame desaťročia na pódiách. Lasky tým, že je taká postavička - čo na srdci, to na jazyku - nám veľakrát povedal, že chlapci, s vami ešte nemám spoluprácu. Odpovedali sme - jasné Lasky, keď príde tá správna pesnička. No a toto je taká vec, kde niekoľko malých vsuviek textov mal urobiť Lasky," uviedol pre TASR Braňo "Bejzo" Bajza.