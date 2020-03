Pred 80 rokmi sa narodil americký soulový a jazzový spevák Al Jarreau

Milwaukee/Bratislava 12. marca (TASR) - Americký soulový a jazzový spevák Al Jarreau sa preslávil začiatkom 80. rokov svojím prelomovým albumom Breakin' Away, z ktorého sa vo svete predalo vyše milión kópií. Skladba pre seriál Moonlighting sa stala umelcovou najznámejšou nahrávkou. Vo štvrtok 12. marca by sa sedemnásobný držiteľ cien Grammy dožil 80 rokov.



Tvorba amerického speváka a skladateľa obsahovala vplyvy jazzu, rytmu a blues. Interpret bol majstrom scatu - improvizovaného štýlu spevu, pri ktorom sa často používajú len slabiky alebo sa spieva bez artikulácie. Speváka prezývali aj akrobatom scatu.



Alwyn Lopez Jarreau (známy ako Al Jarreau) sa narodil 12. marca 1940 v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin ako piate zo šiestich detí. Jeho otec bol spevák v miestom kostole a matka klaviristka. Už ako dieťa spieval aj Al so zvyškom rodiny spoločne na koncertoch v kostole.



Študoval na Ripon College, kde spieval v skupine nazvanej Indigos. V roku 1962 úspešne dokončil bakalárske štúdium psychológie. Magisterský titul v odbore rehabilitácie na Universite v Iowe získal v roku 1964. Časom sa presťahoval do San Francisca, kde pracoval ako rehabilitačný poradca. Popri práci spieval v miestnych kluboch a hrával s jazzovým triom, ktoré viedol hudobník George Duke.



V roku 1967 sa spojil s akustickým gitaristom Juliom Martinezom. Toto duo, ktoré hralo v nočných kluboch, sa stalo populárne doslova za noc. Hudobné úspechy motivovali interpreta vydať sa na profesionálnu dráhu speváka. V roku 1968 All Jarreau s Martinezom zamierili na juh, kde koncertovali v losangelských podnikoch ako napríklad Dino's, The Troubadour či Bitter End West. Počas tohto obdobia začal písať i vlastné texty.



V roku 1975 vydal svoj kritikou oceňovaný debutový album We Got By, ktorý zožal i medzinárodný úspech. Získal zaň Echo Award (nemecký ekvivalent cien Grammy). Svoju prvú Grammy vyhral v roku 1978 za najlepší jazzový spevácky výkon na platni Look To The Rainbow z roku 1977. Od toho času prichádzal jeden úspech za druhým. Ďalší album Breakin' Away pochádzal z roku 1981.



Popularitu mu priniesla i legendárna charitatívna skladba We Are The World, ktorú naspieval v roku 1985 s ďalším slávnymi spevákmi. Autormi skladby boli Michael Jackson a Lionel Richie, producentmi Quincy Jones a Michael Omartian. Nahrávka zaznamenala celosvetový predaj viac ako 20 miliónov nosičov. Snáď jeho najznámejšou bola tematická pieseň pre televízny seriál Moonlighting (1985 - 1989), kde bol i autorom textu.



Po albume Tomorrow Today z roku 2000, ktorý po niekoľkých rokoch vrátil opäť speváka na výslnie súčasného jazzu, prišiel Al Jarreau s novým projektom. Album All I Got (2002) bol mixom jazzu, soulu, funky, mestského zvuku a romantických balád. Ako hosť sa na albume objavil anglický rockový a bluesový spevák Joe Cocker v duete s názvom Lost and Found.



V priebehu kariéry spolupracoval Al Jarreau s takými hudobnými hviezdami ako sú skladateľ a producent Quincy Jones, či klavirista Chick Corea. Za svoju kariéru získal Al Jarreau sedem cien Grammy. Jeho hviezda na hollywoodskom chodníku slávy zažiarila 6. marca 2001.



Počas profesionálnej kariéry vydal spevák a skladateľ viac ako 20 albumov. Jedným z posledných bol album s názvom My Old Friend Celebrating George Duke, ktorý vyšiel v roku v roku 2014. My Old Friend bol poctou priekopníkovi jazzových klávesov Georgovi Dukeovi, v ktorého triu Jarreau v polovici 60. rokov prvýkrát zažiaril. Duke, známy zo spolupráce s trubkárom Milesom Davisom a predovšetkým so skladateľom a gitaristom Frankom Zappom, patril k najvýznamnejším postavám jazzovej scény.



Al Jarreau bol dvakrát ženatý. Jeho prvé manželstvo s Phyllis Hallovou vydržalo len štyri roky, do roku 1968. Druhou manželkou hudobníka bola Susan Elaine Playerová.



V rámci Bratislavských jazzových dní jazzman koncertoval na Slovensku 25. októbra 2008 v Košiciach a o deň neskôr v Bratislave.



Vokálny improvizátor Al Jarreau zomrel 12. februára 2017 v Los Angeles (Kalifornia, USA) vo veku 76 rokov.