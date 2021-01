Pred 80 rokmi sa narodil svojrázny hudobník Captain Beefheart

Bratislava 15. januára (TASR) – Meno Captain Beefheart sa spája s jedným z najodvážnejších experimentov na poli rockovej hudby. Hudobník a výtvarník Don Van Vliet pod týmto umeleckým pseudonymom – spoločne so skupinou Magic Band – zanechal výraznú stopu nielen v podobe trinástich albumov, ktoré vyšli v rokoch 1964-1982, ale aj vo forme inšpirácie pre mnohých ďalších muzikantov, ako sú napríklad Tom Waits, The Velvet Underground, Laurie Anderson, Kurt Cobain.



K jeho obdivovateľom patria Woody Allen, či Matt Groening, tvorca Simpsonovcov. V piatok 15. januára uplynie 80 rokov od narodenia svojrázneho umelca.



Don Van Vliet sa narodil 15. januára 1941 v Glendale v Kalifornii – v meste, ktoré je dnes predmestím Los Angeles. Jeho otec bol Holanďan. Don Van Vliet tvrdil, že medzi jeho predkami je holandský maliar Peter Van Vliet, ktorý sa poznal osobne s Rembrandtom, a tiež, že si pamätá vlastné narodenie. Skutočnosťou ale je, že od detstva prejavoval výtvarné a konkrétne sochárske nadanie, považovali ho dokonca za zázračné dieťa.



Rodina sa presťahovala do pokojnejšieho mestečka Lancaster a Don Van Vliet sa čoraz viac zaujímal o hudbu, najmä o blues. Ovplyvnilo ho priateľstvo s rovesníkom Frankom Zappom, s ktorým sa spájajú aj jeho hudobné začiatky – a tiež umelecké meno Captain Beefheart, hoci samotný umelec v rozhovoroch uviedol viacero verzií, ako táto prezývka vznikla.



Vďaka výraznému spevu podporenému veľkým hlasovým rozsahom sa v roku 1965 stal frontmanom skupiny Captain Beefheart And His Magic Band, ktorá o dva roky neskôr vydala svoj albumový debut Safe As Milk.



Jedným z vrcholov tvorby avantgardnej skupiny je dvojalbum Trout Mask Replica z roku 1969, o vzniku ktorého píše český hudobný publicista Petr Ferenc na stránkach Rádia Wave.



"Beefheart túto kolekciu piesní vraj napísal len za osem hodín pri klavíri, na ktorý ale nevedel hrať. Jeho rytmické búšenie do kláves musel nahrávať a do nôt prepisovať bubeník John French.



Kapitán potom vybral fragmenty, ktoré pripísal jednotlivým nástrojom a výsledné piesne rok cvičil so svojimi hudobníkmi, ktorých pritom patrične terorizoval. To, že každý nástroj hrá v inom rytme a tónine, ho nezaujímalo, a ani to, že kapela pri skúšaní takmer umrela od hladu, pretože takmer vôbec nekoncertovala.



Výsledkom tejto driny je album považovaný za jeden z najšialenejších vôbec." Nasledovali ďalšie albumy ako napríklad Mirror Man (1971), Clear Spot (1972), Bluejeans & Moonbeams (1974). V roku 1975 nahrali Captain Beefheart spoločne s Frankom Zappom album Bongo Fury. V tomto období však skupinu The Magic Band opustila väčšina členov a po roku 1976 ju Captain Beefheart predstavil v novej zostave.



Album Doc at the Radar Station z roku 1980 oslovilo aj mladšiu generáciu poslucháčov a Captain bol označovaný za jedného z priekopníkov novej vlny, ktorá už v tom čase ovládla hudobný vývoj. Posledným dvanástym albumom Ice Cream for Crow uzavrel Captain Beafheart svoju diskografiu, ku ktorej možno prirátať ešte dodatočne v roku 2012 vydaný projekt Bat Chain Puller z roku 1976.



Potom sa Captain Beefheart stiahol z hudobnej scény a venoval sa opäť výtvarnému umeniu. V roku 1987 mu vyšla básnická zbierka Skeleton Breath Blush. Jeho výtvarné diela boli cenené nielen finančne, ale aj odbornou kritikou.



"Snažím sa na plátne obrátiť naruby. Snažím sa úplne odhaliť to, čo si v tej chvíli myslím," povedal Captain Beefheart o svojich výtvarných aktivitách.



Svojrázny umelec, hudobník a výtvarník zomrel 17. decembra 2010, krátko pred svojimi 70. narodeninami, na komplikácie spojené so sklerózou multiplex.



"Hoci sa jeho spoluhráči zhodujú v tom, že s Kapitánom bolo pre jeho despotickú povahu a zdanlivo nezmyselné požiadavky ťažké vychádzať, každý vzápätí dodáva, že fantastickejšie hudobné dobrodružstvo už nikdy nezažil," hovorí hudobný publicista Petr Ferenc.