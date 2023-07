Rakovicky predstavuje novinku Don't Stop Me

Bratislava 4. júla (TASR) - Rakovicky predstavuje sviežu novinku Don't Stop Me, ktorá je soundtrackom pre nekonečnú jazdu, či už ste na ceste, beháte alebo len potrebujete pridať do svojho dňa dávku pozitívnej energie. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Skladba je zároveň povzbudením a manifestom silnej osobnosti. Text piesne sa zaoberá témou sebaprijatia, odhodlania a snahou presahovať vlastné hranice. Producentsky sa na skladbe podieľal Oliver Fillner, ktorý produkoval aj celý debutový album Age of Adonxs speváka Adama Pavlovčina.



Videoklip režíroval Matúš Szalontay, je ladený do atmosféry 90. rokov, čím sa odkazuje na obdobie, keď Marek Rakovický začínal svoju hudobnú cestu na garážach pod prístavným mostom v kapele Testimony. Dejovou líniou videoklipu je naháňačka, v ktorej spevák uteká pred útočníkmi a počas behu sa mu vyjavujú spomienky na minulosť.



"Myšlienka videoklipu vychádzala z idey o zmierení sa s aktuálnou situáciou, reflektovaním na predošlé skúsenosti a pozitívne spomienky. Uvedomením si, na čom naozaj záleží, pripomenutím si toho, čo všetko sme už doteraz zvládli a prijatím momentálneho diania v živote," hovorí režisér a dodáva: "S Marekom sme sa rozprávali o spomienkach z mladosti, ako trávili čas a príbehy, ktoré zažili. Z nich som vychádzal pri tvorbe načrtnutých situácií s mladými hercami. Snažili sme sa hlavne zachytiť atmosféru na garážach pod prístavným mostom, kde Marek s kapelou a mnoho ďalších mali skúšobne."