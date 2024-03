Robo Opatovský vydáva novinku Šťastná, avizuje ňou nový album

Bratislava 18. marca (TASR) - Robo Opatovský prichádza s novou skladbou Šťastná. Autorom hudby je spevák samotný, text napísala Oľga Šifrová. Je pilotným singlom k novému albumu, ktorý vydáva na začiatku apríla. K pesničke nakrútil aj videoklip, ktorého režisérom je Jakub Chochula.



Ako už názov pesničky napovedá, súvisí do veľkej miery s pohodou v partnerskom vzťahu. "Podľa mňa neexistuje lepší názov pre pesničku ako Šťastná. Určite je veľa dobrých názvov, ale ja som si povedal, že toto je skladba, ktorá by mohla definovať to, že žena je vo vzťahu k mužovi, ktorý sa snaží o to, aby bola šťastná. Robí všetky maličkosti, z ktorých sa skladá život, napríklad občas pomáha, stará sa o deti, alebo pustí sa ženu zabaviť na babskej jazde," hovorí spevák.



Nie som ideálny chlap je názov pripravovaného albumu, z ktorého je aj novinka Šťastná. "Tri roky trvalo, keď som robil pesničky, urobil som 30 skladieb, z ktorých som vyberal. Je to dlhodobý proces, naposledy som vydal radový autorský album Môj život v roku 2014. Pred tromi rokmi vznikla skladba Muž a žena, ktorá sa stala hitom a ľudia sa pýtali, kde ju nájdu. Moje fanúšičky museli počkať tri roky, ale odvtedy som urobil aj pieseň Ruku na srdce a s Mariánom Čekovským Po čom ženy túžia," dodal Opatovský.



Spevák pripravil sériu koncertov pod názvom Babské jazdy. "Na novom albume je veľa pesničiek venovaných ženám. Minulý rok a roky predtým na koncertoch, či už to bolo v klube alebo iných miestach, prišlo 95 percent žien. Toľko ich je aj na mojich sociálnych sieťach. Tak som si vymyslel akciu Babská jazda s Robom Opatovským, kde po koncerte urobím ešte babský žúr. Budú sa môcť naučiť nejaký latino tanec, mám inštruktorov Patrika a Silviu, ktorí sú majstrami Slovenska v tancoch a dídžeja Alexa, ktorí budú so mnou chodiť na tieto eventy. Je to môj nový projekt, začíname 4. apríla, kde aj nový album pokrstíme," doplnil Opatovský. Ďalšie Babské jazdy sú pripravené v Bojniciach (12. 4.), Trnave (20. 4.) a Žiline (4. 5.).