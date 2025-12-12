Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sima Magušinová prichádza s novou piesňou Dobrozvesť

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po koncertnom turné Jednoduchosť bytia, ktoré je takmer v závere, potešila Sima svojich fanúšikov vianočnou hudobnou novinkou.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Speváčka Sima Magušinová predstavuje novú skladbu Dobrozvesť. „Všetko zlé sa na dobré premení,“ spieva Sima v novinke. TASR informovala PR manažérka Zuzka Valentová.

Po koncertnom turné Jednoduchosť bytia, ktoré je takmer v závere, potešila Sima svojich fanúšikov vianočnou hudobnou novinkou. Dobrozvesť je o nádeji aj radosti. Klip natočila Sima so svojou kapelou pred koncertom v uličke Spišského Podhradia a na natáčaní sa zúčastnili dobrovoľníci zo spišskej charity s klientmi, o ktorých sa s láskou starajú. Aj vďaka nim je klip autentickým potvrdením, že dobro môže meniť ľudské životy.

„Dobrozvesť je pesnička o ustúpení tmy a príchode svetla, radosti, nových šancí do našich životov a vzťahov. Prajem si, aby v adventnom čase priniesla ľuďom radosť a nádej, ale aj prísľub, že tma pred svetlom nemá žiadnu šancu,” hovorí autorka hudby aj textu Sima Magušinová.


