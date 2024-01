Speváčka SimonA predstavuje singel Everything to lose

Bratislava 3. januára (TASR) - Mladá speváčka SimonA, vlastným menom Simona Augustovičová predstavuje svoju funky-popovú skladbu Everything to lose. Ako každá mladá žena aj ona mnohokrát bojuje so svojimi emóciami, citmi, svetom okolo, čím bol inšpirovaný aj text jej skladby. TASR o tom informovala PR manažérka Viktória Ševelová.



"Verím, že sa v nej nie jedna alebo nie jeden z nás nájde. Každý predsa potrebuje vedieť, že v tom, čo práve prežíva, nie je sám. A ako všetci dobre vieme, hudba je najrýchlejší a najjednoduchší únik z reality," hovorí speváčka a dodáva: "Na skladbe Everything to lose so mnou spolupracoval najprv ako kolega a neskôr kamarát Jimi Cimbala, s ktorým sme pri práci veľa improvizovali, diskutovali, zabávali sa, ale najmä tvorili. Taký je aj výsledok skladby - bezprostredný, spontánny, inšpirovaný životom, danými momentmi a ľuďmi, ktorí nám prichádzajú do života z nejakého dôvodu."



SimonA začala svoj spevácky talent rozvíjať už od mlada, vyštudovala Hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave, kde spolu so spevom absolvovala aj herectvo a tanec. Momentálne účinkuje v muzikáli The Bodyguard na Novej scéne a taktiež v muzikáli Vyznanie. Okrem samostatnej hudobnej kariéry účinkuje v a capelle Hlasy, ktorej je najnovšou členkou.