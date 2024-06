Bratislava 18. júna (TASR) - Skupina Coldplay ohlásila vydanie nového albumu. Pod názvom Moon Music vyjde 4. októbra, už tento piatok (21. 6.) ho predznamená singel feelslikeimfallinginlove. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Desiatu štúdiovú platňu koprodukoval podobne ako predchádzajúcu The Music Of The Spheres švédsky producent Max Martin. Skupine spolupráca s ním na albume z roku 2021 vyniesla nomináciu na Grammy za skladbu My Universe, ktorá sa okrem iného stala prvou pesničkou britskej skupiny debutujúcou na vrchole americkej Billboard Hot 100 v histórii. Skladba, v ktorej hosťujú kórejskí BTS, bola zároveň prvým singlom Coldplay na najvyššej priečke anglického rebríčka od roku 2008, keď podobne uspeli s piesňou Viva La Vida.



Štvorica, ktorá momentálne koncertuje po Európe, pesničku feelslikeimfallinginlove prvýkrát predstavila tento týždeň počas vystúpenia v Budapešti. Mimochodom, na aktuálnom turné Coldplay vyprodukovali o 59 % menej emisií CO2 ako na predchádzajúcej šnúre. O maximálnu udržateľnosť sa skupina snaží aj v súvislosti s vydaním fyzických nosičov. Každá kópia 140-gramovej vinylovej verzie albumu Moon Music bude vyrobená z deviatich recyklovaných plastových PET fliaš získaných z odpadu. Podľa údajov, ktoré Coldplay uvádza v oficiálnej tlačovej správe, tak dôjde k 85 % zníženiu emisií CO2 v porovnaní s výrobou tradičného 140-gramového vinylu. CD má byť tiež vyrobené maximálne ekologicky a bude vylisované z 90 % recyklovaného polykarbonátu.