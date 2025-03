Hudba: Skupina Hex oslávi 35 rokov na jubilejnom turné

Bratislava 13. marca (TASR) - Legendárna slovenská kapela Hex sa chystá osláviť svoje významné jubileum veľkolepým turné Hex 35. Už o pár týždňov sa fanúšikovia môžu tešiť na sériu špeciálnych koncertov, ktoré prinesú nielen ikonické hity, ale aj množstvo prekvapení. Turné zahŕňa tri slovenské a dva české koncerty, a to 28. marca v Košiciach (Spoločenský pavilón), 1. apríla v Žiline (Dom odborov) a 3. apríla v Bratislave (Stará tržnica). Česká časť turné pokračuje 9. apríla v Brne (Klub Fléda) a 10. apríla v Prahe (Lucerna Music Bar). TASR informovala PR manažérka Andrea Súlovská.



"Po mnohomesačných organizačných a logistických prípravách môžeme skonštatovať, že všetko beží ako má. Koncertné miesta sú pripravené, kampaň beží, lístky sa predávajú a my vstupujeme do, pre nás muzikantov, najkrajšej fázy, keď začíname skúšať," hovoria členovia skupiny.



Hexáci pripravili pre turné špeciálny koncertný program, ktorý poteší všetkých fanúšikov - od tých, ktorí kapelu sledujú od jej začiatkov až po mladšiu generáciu.



"Celé mesiace sme rozmýšľali, komunikovali s našimi fanúšikmi a počúvali ich, čo by ich najviac potešilo. Spoločne sme prišli na to, že ak sa chceme ohliadnuť späť a osláviť tých 35 rokov na scéne, najdôležitejší bude playlist koncertu. Za tie roky sa nám nahromadilo množstvo rádiových a koncertných hitov, ktoré nevieme vtesnať do bežného hodinového programu. Prechádzali sme si album po albume, vyberali a menili poradie a myslíme si, že sa nám podarilo namiešať skvelý koktail pesničiek, na ktorom si pochutnajú tak 'starí' hexáci, ako aj mladšia generácia našich fanúšikov," dodáva kapela.



Na turné sa skupina predstaví v rozšírenej zostave. Na klávesoch kapelu doplní ich dlhoročný kamarát a výborný muzikant Mišo Veslo, ktorý s nimi hral už na unplugged tour. Vokalistkou bude opäť speváčka a ich obľúbenkyňa Laura Weng, absolútnou novinkou bude dychová sekcia v zložení Jozef Chorvát (trombón), Samuel Šimek (trúbka) a Ján Slezák (saxofón).