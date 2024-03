Skupina Hex získala za nový album prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

Bratislava 18. marca (TASR) - Po druhýkrát nominovaná slovenská skupina Hex sa stala laureátom významného ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba za rok 2023. Počas sobotného galavečera (16. 3.) v Slovenskom národnom divadle si kapela prevzala hodnotný umelecký artefakt, ktorý sa rozhodla venovať ľuďom pracujúcim v kultúre a predovšetkým v hudbe.



"Veľmi sa tešíme, že sme dostali toto ocenenie po druhej nominácii. Skutočne, keď sa človek pozerá na tento večer, tak si musí povedať že ľudia, ktorí toto ocenenie dostali, sú naozaj výnimoční a niečo na Slovensku a dokonca aj mimo neho dokázali. Z tohto aspektu je to ocenenie pre nás fantastické, lebo sme sa ocitli v spoločnosti výnimočných osobností a to poteší každého," hovorí gitarista a skladateľ kapely Martin Fefe Žúži.



Kapela vo svojej ďakovnej reči vyzdvihla nádej vo vzájomné porozumenie a lásku v našej spoločnosti, na čo pekne nadväzuje názov ich najnovšieho albumu Kde je tu láska?



"Kapela si za tie roky prešla množstvom situácií, veľa ich bolo krásnych, ale mali sme aj smutné obdobia. To, čo nás naozaj drží už toľko rokov na scéne, je láska k hudbe. Máme fantastických fanúšikov a sme nesmierne radi, že aj odborná porota, v ktorej sú ľudia, ktorých si vážime, ocenila to, čo sme za posledné obdobie urobili. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na leto na koncertných pódiách," dodáva za kapelu manažér a basgitarista Tomáš Yxo Dohňanský.



Skupina sa v týchto dňoch pripravuje na nakrúcanie videoklipu k ďalšiemu singlu z nového albumu, v lete bude koncertovať po celom Slovensku.