Skupina IMT Smile vydala koncertný album Banská Štiavnica Live

Bratislava 28. mája (TASR) - Skupina IMT Smile vydala nový, tentokrát koncertný album Banská Štiavnica Live. Album vyšiel 24. mája nielen digitálne, ale aj ako CD v exkluzívnom balení. Celý album je koncipovaný ako knižka, ktorá obsahuje nielen CD, ale aj 90 fotografií z minuloročných koncertov kapely v Banskej Štiavnici. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Album ponúka 13 skladieb, začína hitom Opri sa o mňa a končí hitom Ľudia nie sú zlí. Ďalšími sú známe piesne Nepoznám, Veselá pesnička, Cesty II. triedy, Niekto ako kráľ či Hej sokoly. Do života ho na koncerte 25. mája uviedol známy lekár Pavel Malovič, keď skupina odohrala prvé vystúpenie zo série tohtoročných koncertov. Je to už tretí ročník hudobného podujatia, kedy IMT Smile spomína aj na rodáka z Banskej Štiavnice, dvorného fotografa skupiny Beatles Deža Hoffmana.



Ďalšie koncerty v Banskej Štiavnici uvedie skupina 31. mája, 1. júna, 12. a 13. júla. Vzhľadom na to, že koncerty sú vypredané, rozhodla sa kapela pridať dva nové termíny, a to 2. a 3. augusta.