Skupina Inekafe predstavuje novú skladbu Leto!

Bratislava 6. júla (TASR) – Skupina Inekafe prichádza s novou skladbou Leto!. Jej autorom je líder skupiny Vratko Rohoň. Nahrávali ju v bratislavskom štúdiu Lavasound a mastrovali ju v New Yorku. Inekafe ju nahrala v aktuálnej zostave Vratko Rohoň, bubeník Dodo Praženec a basgitarista Vlado Bis. Novinku predstaví kapela už na letných koncertoch. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Amerika je mekka hudby a dnešná doba a technológie ponúkajú veľa možností, ako spolupracovať v oblastiach, o ktorých sa nám pred časom mohlo akurát tak snívať. Čím sme starší, tým kladieme väčší dôraz na zvuk a aranžmány našich songov, tak sme oslovili masteringové štúdia v New Yorku a chalani sa skvelo pohrali s konečnou podobou skladby," konštatuje líder kapely Rohoň.



Klip k letnej novinke nakrútil sám frontman kapely a do hlavnej úlohy obsadil staručičký veterán Volga 21.



"Keďže som zberateľ starých áut viem, že k letu patria veterány. Každý svojho veterána v zime starostlivo chráni v garáži a príchodom prvých teplých dní ho vyťahuje von, čo máme možnosť na jar vídavať aj na cestách. Keď sme začínali v roku 1995, nebola taká ponuka áut ako teraz. Buď boli veľké, ale pre nás vtedy drahé, alebo lacné, ale malé. A kapela potrebuje väčšie auto, pre aparatúru a aj počet ľudí. Volga bol taký kompromis, bolo to moje prvé normálne auto, jazdil som na nej ešte na strednej škole, hneď ako som dostal vodičák," dodáva Vratko.