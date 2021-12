VIDEO: Skupina Kiss My Ex! predstavila fanúšikom novú skladbu Homesick

Bratislava 27. decembra (TASR) – V čase vianočnom predstavila košická skupina Kiss My Ex! fanúšikom novú jemnú a sviatočnú skladbu Homesick. Melancholický chillout umocňuje atmosféru spomienok na domov, ktoré sú vždy na Vianoce najsilnejšie. Takmer vianočnú skladbu so zimnou náladou napísal autorský tandem Peter Klema a Ladislav 'Lezlee' Znám. Spolu so speváčkou Ivetou 'Popa' Karičkovou ju nahrali v obývačke a dokončili v štúdiu. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



„Skladba vznikla na jar, počas tvorby piesní na nový album. Už od začiatku sme cítili, že má takú zimnú, skoro až vianočnú atmosféru. Ten prijemný melancholicko-nostalgický pocit, ktorý človek zažíva, keď sa vracia v zime domov na sviatky. Užíva si všetky spomienky a teší sa na najbližších,” povedal o novej skladbe Peter Klema.



Myšlienku textu podporuje a rozvíja videoklip, ktorý nakrúcali v decembri. Nakrúcanie, ktoré vyžadovalo zasneženú krajinu, trochu komplikoval nedostatok snehu.



„V príbehu vystupuje chlapec, ktorý si stavia zo stavebnice domček, ktorý neskôr, už ako dospelý, objaví na povale a zistí, že to, čo si v detstve vysníval sa mu splnilo. A tým, že si plnil svoje detské sny, vytvoril zázemie pre ďalšie detské sny,” vysvetlil príbeh klipu Ladislav Znám.







Okrem videoklipu nakrútili s hercami, hudobníkmi a deťmi videá, v ktorých sa vyznávajú zo svojich pocitov k domovu. Zverejnili ich pred premiérou klipu na svojich sociálnych sieťach.



„Bolo veľmi zaujímavé sledovať ich pocity a vyznania. Boli rôzne, ale v podstate sa zhodovali v tom, že každý má v sebe ten pocit tepla, bezpečia a radosti hlboko zakorenený,” zhodnotil Znám.



Na posledný deň v roku chystá skupina Kiss My Ex! pre fanúšikov Silvestrovský livestream. Párty, na ktorej zahrajú vlastné skladby a množstvo cover verzií, budú naživo vysielať na svojom facebookovom a youtube profile.



„Je to momentálne jediná možnosť, ako sa spojiť s fanúšikmi a užiť si spolu s nimi zábavu na konci roka. Na ten budúci im chystáme nový album. Všetky skladby postupne dostávajú konečnú podobu. Už sa na to všetko veľmi tešíme,” dodal na záver Klema.