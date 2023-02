Fenomenálny Marky King a jeho Level 42 rozospieva v máji Slovensko

Bratislava 13. februára (TASR) - Legendárna britská skupina Level 42 s fenomenálnym basgitaristom a spevákom Markom Kingom príde opäť na Slovensko. Ich veľké hity Running in the Family, Hot Water, Something About You, Lessons in Love a ďalšie si diváci môžu naplno vychutnať na koncerte, ktorý sa uskutoční 11. mája v bratislavskej NTC Aréne. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Level 42 sa na Slovensko vracia po úspešných koncertoch v rokoch 2004 a 2012 v zostave Mark King (basgitara, spev), Mike Lindup (klávesy, spev), Nathan King (gitary), Pete Ray Biggin (bicie), Sean Freeman (saxofón), Nichol Thompson (trombón) a Dan Carpenter (trúbka).



Frontman a basgitarista kapely Mark King si od roku 1981 spolu so zakladajúcim členom Mikom Lindupom postupne vytvorili vlastný, nezameniteľný zvuk a štýl, ktorý je stále veľmi úspešný a oceňovaný nielen fanúšikmi, ale aj kolegami z branže. Doteraz vydali 14 štúdiových a sedem živých albumov, EP Sirens a šesť kompilácií. S osemnástimi singlami sa dostali do Top 40 a skladby Lessons in Love, Something About You, Leaving Me Now, Running in the Family a Hot Water uspeli v Top 10 a Top 5 hitparád na celom svete. Počas kariéry 21-krát vypredali Wembley Arénu, predali viac ako 30 miliónov albumov a sú jednou z najúspešnejších britských kapiel. Legendou, ktorá definuje štýl British Jazz Funk.



Mark King, hudobník, ktorého ruky majú hodnotu niekoľko miliónov dolárov, sa so skupinou opäť vracia na Slovensko s energickou šou a teší sa na priazeň všetkých fanúšikov dobrej a rokmi overenej hudby. Organizátori koncertu veria, že podobne ako pred rokmi i na tomto koncerte Level 42 vytvoria diváci skvelú atmosféru, ktorá ho zaradí medzi najlepšie koncertné udalosti roka 2023.