Skupina No Name vydáva nový album V pôvodnom znení

Bratislava 22. novembra (TASR) - Známa košická skupina No Name vydáva deviaty štúdiový album s názvom V pôvodnom znení. Prichádza s ním osem rokov od vydania predchádzajúceho albumu S láskou. Autorsky, hudobne aj textovo sa na ňom podieľala celá kapela, autorsky najviac prispel Roman Timko. Album obsahuje 11 skladieb a práve duet V pôvodnom znení s Rasťom Kopinom z kapely Nocadeň predurčil nielen jeho názov, ale aj spoločné turné v marci a apríli budúceho roku. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



K nahrávaniu prizvali niekoľko hostí, pieseň Múza naspievala herečka Alena Ďuránová. Klávesák Zoli Sallai prispel hlasom k piesni Ak nejde o všetko. V duete Vianoce s Božidarou zaznie hlas legendárnej herečky Božidary Turzonovovej. Pieseň predstavili minulé Vianoce, ako súčasť radového albumu doteraz nikde nevyšla. Spolužiaci Igor Timko a Rasťo Kopina nahrali titulný song V pôvodnom znení.



"Od nášho predošlého albumu ubehlo osem rokov. Popri aktívnom koncertnom živote aj vynútenej covidovej pauze prirodzene prichádzali autorské nápady, na ktorých sme priebežne pracovali. Práce bolo ako na kostole. Natočili sme duet s Karlom Gottom, pesničku pre film Poslední aristokratka, napísali song O nás dvou pre Terezu Maškovú, pieseň k stému výročiu Československa, Ži a nech žít. Odohrali sme 24 koncertov Dermacol akustik tour a popri tom sme stíhali to najdôležitejšie, a síce naše rodiny. Máme 14 detí v kapele a pätnáste je na ceste, takže krúžky, jazyky, hudobné, cvičenie, učenie sa. To všetko sa snažíme stíhať popri muzike. Je to náročné, ale priority sú dané na misky váh a snažíme sa udržať rodinu a muziku na najvyššej možnej úrovni," hovorí frontman Igor Timko.



No Name sú na hudobnej scéne už 27 rokov a fungujú v zostave Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Sallai a Pavol Jakab. Skladby z nového albumu aj všetky hity kapely si fanúšikovia budú môcť naživo vypočuť na No Name & Nocadeň V Pôvodnom znení tour 2024, ktoré štartuje 21. marca 2024 v Košiciach, pokračuje 23. marca Bratislavou a v apríli sa presúva do Českej republiky, koncertovať budú v Ostrave, Brne a Prahe.