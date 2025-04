Skupina Para oslávi 30. narodeniny veľkolepým koncertom

Bratislava 3. apríla (TASR) - Skupina Para sa rozhodla svoje tridsiate narodeniny osláviť vo veľkom štýle - najväčším koncertom vo svojej histórii. Stane sa tak 29. novembra v bratislavskej Peugeot aréne NTC. Fanúšikovia sa môžu tešiť na jedinečný večer plný energie, špeciálnej scény a nezabudnuteľných hudobných momentov. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.



Kapela Para je už dlhé roky symbolom priateľstva a čistej radosti z hudby. Ako sa zhodujú jednotliví členovia skupiny, kapela je pre nich nielen umeleckým projektom, ale aj životným štýlom, rodinou.



„Para pre mňa znamená silné kamarátstvo a pocit mladosti. Za tých 30 rokov mi dala obrovské množstvo zážitkov a nekonečné silné emócie na koncertoch, pri tvorbe aj cestovaní,“ uviedol zakladajúci člen skupiny, bubeník Daniel Buzinkay, ktorý bol zároveň aj prvým spevákom Pary.



Para si počas svojej kariéry vybudovala nezameniteľný štýl a silnú fanúšikovskú základňu. Ich claim Para - brutálna zostava dokonale vystihuje esenciu kapely.



„Sme brutálna zostava, pretože fungujeme na princípe kamarátstva a lásky k hudbe, ktorá je naším hobby, a nie primárnym zdrojom príjmov. To nám dáva slobodu a autenticitu,“ vysvetľuje Buzinkay.



„Para je láska, koníček, rodina. Milujem byť na jednom pódiu s ľuďmi, ktorých mi táto kapela do života priniesla a rovnako milujem našich oddaných fanúšikov - to oni urobili z našej zostavy zostavu brutálnu,“ doplnil frontman Lasky.



Kapela na svoj narodeninový koncert pripravuje špeciálny playlist, vizuálne efekty a scénu, akú doteraz na ich vystúpeniach fanúšikovia ešte nevideli.



„Na všetkých našich turné sa snažíme priniesť niečo výnimočné. Teraz budeme mať ešte väčšie možnosti a chceme to poriadne využiť. Veľmi sa na tento jedinečný večer teším. Bude to oslava hudby a priateľstva,“ priblížil koncert gitarista Peter Hrabě.



Pri príležitosti 30. výročia vznikla aj nová ikonická fotografia skupiny, ktorá je zároveň hlavným vizuálom koncertu. Zhotovil ju renomovaný fotograf Branislav Šimončík, pred ktorého objektívom stála v minulosti napríklad aj herečka Sharon Stone či tenista Novak Djokovič.



Jediný koncert, spoločná oslava, množstvo hitov a neopakovateľná atmosféra - to všetko čaká fanúšikov 29. novembra v bratislavskej Peugeot aréne. Pre svojich najvernejších pripravila kapela aj špeciálnu afterpárty. Tá sa uskutoční v klube Šafko, kde svoj špeciálny DJ set odohrajú Laci Strike, párty dvojica Duo Slanina (Lasky & Nina) a Vallo & Sadovsky aka DJ Mayor set.