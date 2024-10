Skupina Peter Bič Project prichádza s novinkou Stromy

Bratislava 25. októbra (TASR) - Novinka, s ktorou prichádza skupina Peter Bič Project, má názov Stromy. Autorom textu je Michal Mifkovič, hudbu zložil Peter Bič. Tak ako sme u skupiny zvyknutí, ide o duet, takže svojimi hlasmi sa dopĺňajú Viktória Vargová a Peter Bič. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Po piesňach Len sa smej a Perly ponúkame našim poslucháčom ďalšiu novinku. Verím, že sa im Stromy budú páčiť. Tí, ktorí prídu na naše koncerty v Bratislave a Košiciach, ju budú počuť už aj v koncertnom prevedení, takže sa teším na ich bezprostredné reakcie priamo počas hrania," hovorí Peter Bič. Poetiku piesne dopĺňa videoklip, ktorý spolu so skupinou natočil Laco Rychtárik.



Skupina Peter Bič Project sa aktuálne naplno venuje prípravám na svoje samostatné koncerty v Košiciach a Bratislave. Popritom sa však venujú aj tvorbe nových skladieb, ktoré by sa mali objaviť na novom albume skupiny. Ten je naplánovaný na začiatok roka 2025.



Na koncert si pozvali aj dvoch hostí, jedným z nich je Štefan Štec, s ktorým skupina nahrala piesne Za rána za rosy z muzikálu Na skle maľované a Báči Jašov, ktoré rozhodne nemôžu vynechať, keď sa stretnú ma jednom pódiu.



Ďalším hosťom budú speváčky z FS Železiar. "S dievčatami máme pripravenú krásnu spevácku pasáž, v ktorej sa budeme vzájomne dopĺňať, ale nechcela by som o tom veľa prezrádzať, pretože už by to nebolo prekvapenie," hovorí o prípravách na koncerty Viktória Vargová.