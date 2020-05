VIDEO: Speváčka Janais predstavuje novinku Na dosah

Bratislava 27. mája (TASR) – S novinkou v podobe piesne Na dosah prichádza speváčka Janais. Autorkou hudby aj textu je samotná speváčka. Nahrávala ju v štúdiu Basement spolu s manželom a gitaristom Petrom Kothajom a producentom Vladom Randym Gnepom. Ku skladbe nakrútila aj videoklip, jeho réžie sa ujal Jakub Šteinecker. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.







„Kedysi som svoje piesne skladala sama s gitarou alebo pri klavíri. No väčšina piesní z môjho ostatného albumu Ilúzie vznikala tak, že sme si s manželom po večeroch hrali a spievali a z tých najkrajších harmónií a nápevov som potom skladala pesničky. Rovnako to bolo aj pri najnovšej piesni Na dosah. Je to pieseň o vzťahu dvoch ľudí a o ich vzájomnej dôvere. Možno to bude znieť pateticky, ale ak máme v živote šťastie a stretneme spriaznenú dušu, životom preplávame ľahšie. Potom je 'nebo na dosah'. Inšpiroval ma pohľad z okna na stromy, ktoré sa v tom čase začínali zelenať. Predstavila som si dvoch ľudí túlajúcich sa po prírode a od toho sa začal odvíjať aj text piesne,“ uviedla speváčka.



Scenár videoklipu pripravila spolu s režisérom Jakubom Šteineckerom. „Nakrúcali sme na mojich obľúbených miestach západného Slovenska, v lese na Záhorí, pri Dražovskom kostolíku, na hradisku Molpír v Smoleniciach, v Hamuliakove pri Dunaji aj Karloveskom ramene. Žijem v Karlovej Vsi už desať rokov a chodíme sem radi s deťmi na prechádzky, no po prvý raz v živote som tu člnkovala. Môj manžel Peter sa síce objaví vo videoklipe až v úplnom závere, ale je to môj prvý videoklip, v ktorom sa manžel objavil, trvalo to trinásť rokov,“ dodala.



Janais (civilným menom Jana Kothajová, za slobodna Jana Dzurišová, *2. decembra 1983, Prešov) vyštudovala francúzsky jazyk na bratislavskej Univerzite Komenského, začínala ako speváčka gospelových piesní. V roku 2009 vydala debutový album Svetaboj. V národnom kole piesňovej súťaže Eurosong 2009 súťažila so skladbou Taram ta rej. Vo februári 2013 vydala druhý album Eufória. V decembri 2015 vydala tretí album Vianočná Janais, na ktorý zaradila najznámejšie slovenské koledy v originálnych úpravách. V októbri 2018 vydala album Ilúzie.