Speváčka Janais vydala klip ku skladbe Na dosah

Bratislava 23. septembra (TASR) - Speváčka Janais predstavila na letných koncertoch naživo singel Na dosah. Skladateľka, textárka a speváčka zverejnila aj „making of“ k romantickému klipu. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Klip Na dosah vytvoril Jakub Šteinecker a nakrúcal ho na speváčkiných obľúbených miestach západného Slovenska. V klipe si nachvíľu zahral aj jej manžel, ktorý z neho urobil making of video.



„Making of sme točili len tak na mobil počas natáčania klipu. Nie je to profi video, ani to tak nebolo myslené. Pre nás je to skôr milá spomienka na Na dosah a pre fanúšikov pohľad do tvorivého procesu jedného videoklipu,“ uviedla pre médiá speváčka.







Z dôvodu reštriktívnych opatrení koncertovala Janais počas leta oveľa menej ako zvyčajne. Napriek tomu sa jej podarilo zahrať novinku niekoľkokrát aj naživo.



„Leto sme trávili s rodinou na výletoch po Slovensku. ,Chalupárčili' sme na Orave, ,výletovali' v okolí Banskej Bystrice aj na východe Slovenska. Hudobne sme vystúpili len na menších akciách, no prijala som pár pozvaní zahrať na svadbách a oslavách mojich fanúšikov. Byť so svojou hudbou súčasťou týchto jedinečných okamihov je pre mňa naozaj vzácne a za takéto chvíle som veľmi vďačná. Som rada, že sa nám pieseň Na dosah podarilo naživo zahrať aspoň zopárkrát. Predsa len, je jedna vec pieseň vyprodukovať v štúdiu a úplne iná vedieť ju presvedčivo podať naživo pred publikom,“ doplnila Janais.







V čase koronakrízy sa Janais venovala viac tvorbe a nahrávaniu v štúdiu. „Podarilo sa nám s kapelou v štúdiu nahrať dve ľudové piesne v našich originálnych úpravách. K jednej z nich plánujeme v najbližších dňoch natočiť aj videoklip. Pomaly už myslíme aj na Vianoce a ako každý rok pripravujeme adventno-vianočné koncerty vo viacerých mestách Slovenska. Hádam to situácia umožní,“ dodala speváčka.