< sekcia Magazín
Speváčka Kristína predstavila novú skladbu Slamky
Verím, že poslucháčom prinesie zmyselnosť aj jednoduchosť, ktoré v sebe táto pieseň prirodzene nesie, dodala Kristína.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Známa a populárna speváčka Kristína predstavuje novú skladbu s názvom Slamky. Hudbu spolu so speváčkou zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj. Pieseň ukazuje, že aj jednoduchá atmosféra môže mať silu, keď je úprimná. Práve v tejto nenápadnosti je jej charakter aj energia. TASR informoval manažér speváčky Marián Kavulič.
„Hudobne skladba pracuje so stredným tempom, ktoré dáva priestor textu aj emócii. Je to typ piesne, ku ktorej sa dá vracať počas cesty autom, večer doma alebo len tak pri oddychu. Slamky nechcú kričať, chcú zostať,“ povedal pre TASR spoluautor hudby Kavulič.
„Láska, no čo iné, ak nie láska? Jej najšťastnejšie chvíle, keď slová sú zbytočné, dve slamky v pohároch a všetko také nevyrušiteľne harmonické, ako má byť. Akoby vo filmovom obraze zachytené okamihy, v ktorých je všetko prosté a zároveň precítené a hlboké. Bosé nohy na stoloch či na stoličkách a krásny letný mier. Koho ruka tú druhú krajšie hladí?“ doplnil Peteraj.
„Skladba Slamky vznikla na báseň Kamila Peteraja, ktorá ma inšpirovala. Zhudobnila som ju spolu s producentom Martinom Kavuličom. Pre mňa má táto skladba pravý letný feeling, je pohodová, jemná a nesie tému lásky a blízkosti dvoch ľudí, ktorí si užívajú spoločné chvíle. Verím, že poslucháčom prinesie zmyselnosť aj jednoduchosť, ktoré v sebe táto pieseň prirodzene nesie,“ dodala Kristína.
„Hudobne skladba pracuje so stredným tempom, ktoré dáva priestor textu aj emócii. Je to typ piesne, ku ktorej sa dá vracať počas cesty autom, večer doma alebo len tak pri oddychu. Slamky nechcú kričať, chcú zostať,“ povedal pre TASR spoluautor hudby Kavulič.
„Láska, no čo iné, ak nie láska? Jej najšťastnejšie chvíle, keď slová sú zbytočné, dve slamky v pohároch a všetko také nevyrušiteľne harmonické, ako má byť. Akoby vo filmovom obraze zachytené okamihy, v ktorých je všetko prosté a zároveň precítené a hlboké. Bosé nohy na stoloch či na stoličkách a krásny letný mier. Koho ruka tú druhú krajšie hladí?“ doplnil Peteraj.
„Skladba Slamky vznikla na báseň Kamila Peteraja, ktorá ma inšpirovala. Zhudobnila som ju spolu s producentom Martinom Kavuličom. Pre mňa má táto skladba pravý letný feeling, je pohodová, jemná a nesie tému lásky a blízkosti dvoch ľudí, ktorí si užívajú spoločné chvíle. Verím, že poslucháčom prinesie zmyselnosť aj jednoduchosť, ktoré v sebe táto pieseň prirodzene nesie,“ dodala Kristína.