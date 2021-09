Bratislava 11. septembra (TASR) - Spevák Ed Sheeran zverejnil nový singel Shivers. Je druhým oficiálnym singlom z nového albumu, ktorý vyjde na konci októbra. K novinke už natočil aj videoklip. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Sheeran v piesni plnej euforických momentov popisuje, aké to je zamilovať sa. Skladbu natočil s osvedčenou dvojicou producentov, Fred Again s ním spolupracoval napríklad na singli Bad Habits alebo mixtape kolekcii No.6 Collaborations Project. Steve Mac je podpísaný pod jedným z najväčších hitov spevákovej kariéry Shape Of You. S námetom skladby korešponduje obrazovo mnohovrstevné video, ktoré režíroval Dave Meyers a v ktorom hlavnú úlohu stvárnila herečka AnnaSophia Robb.



Je potrebné dodať, že aktuálny singel Bad Habits patrí k najväčším hitom súčasnosti. V Británii s ním Sheeran už desať týždňov okupuje prvé miesto hitparády, čo sa naposledy podarilo Tones And I s Dance Monkey v roku 2019. Na Slovensku je číslom jeden už tretí týždeň po sebe v IFPI hitparáde najhranejších piesní.



Shivers klip: