< sekcia Magazín
Štefan Štec a Folk&Bass Orchestra uvádzajú nový singel Lastovienka
Lastovienka je pôvodne slovenská ľudová pieseň zo Starej Pazovy vo Vojvodine v Srbsku, regiónu s bohatými tradíciami dolnozemských Slovákov.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Folk&Bass Orchestra predstavuje nový singel Lastovienka, ktorý vznikol v spolupráci so Štefanom Štecom, ktorý je výraznou osobnosťou slovenskej folklórnej a world music scény. Skladba ponúka jedinečné prepojenie folklórnej tradície so súčasným hudobným jazykom, čo je pre tvorbu Folk&Bass Orchestra charakteristické. So singlom prichádza aj nový videoklip. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.
Lastovienka je pôvodne slovenská ľudová pieseň zo Starej Pazovy vo Vojvodine v Srbsku, regiónu s bohatými tradíciami dolnozemských Slovákov. Text nesie prvky ľudovej poetiky a symboliky návratov, pričom v interpretácii Štefana Šteca získava hlboký emotívny rozmer prirodzene dopĺňajúci typický hudobný prejav kapely.
„Nahrávku tejto pesničky mám od kamaráta Ondreja Drugu, skvelého folkloristu s koreňmi vo Vojvodine. Poslal mi ju už dávno a nebolo dňa, aby som si ju nespieval, pre mňa je veľmi inšpiratívna, je iná. Tá melódia a akordy majú zaujímavý zvuk, pre nás Slovákov možno až exotický. Mám ju veľmi rád,“ hovorí Štefan Štec.
Klávesák Folk&Bass Orchestra a koproducent nahrávky Mišo „Veslo“ Veselský opisuje začiatky spolupráce: „Štefan nám poslal starú autentickú nahrávku spevu jedného pána zo Starej Pazovy s tým, že by si vedel predstaviť, že to spracujeme. Prvotné nadšenie z toho, že oslovil práve nás, vystriedala mierna bezradnosť, lebo sme si zo začiatku nevedeli predstaviť, ako to uchopiť - tá pieseň síce má slovenský text, no nie je to typická slovenská ľudovka. Je veľmi zvláštna, cítiť z nej taký až balkánsky nádych a ten pán z nahrávky dokonca tú melódiu akoby orientálne ozdoboval. Výzva však napokon priniesla veľmi osobitý výsledok.“
Pri tvorbe videoklipu sa kapela spojila s komunitou vojvodinských Slovákov. „Zisťovali sme ich pohľad na pieseň a popritom sme narazili na veľmi živú tému občianskych protestov v Srbsku, ktoré nasledovali po tragédii v Novom Sade z 1. novembra 2024,“ hovorí basgitarista zoskupenia Martin Kalinka.
Vo videoklipe možno vidieť aj autentické zábery z protestov, ktoré poskytli samotní obyvatelia Vojvodiny. „Je to veľmi silné. To obrazové svedectvo sa prepojilo s emotívnym odkazom piesne,“ dodáva Kalinka.
Lastovienka je pôvodne slovenská ľudová pieseň zo Starej Pazovy vo Vojvodine v Srbsku, regiónu s bohatými tradíciami dolnozemských Slovákov. Text nesie prvky ľudovej poetiky a symboliky návratov, pričom v interpretácii Štefana Šteca získava hlboký emotívny rozmer prirodzene dopĺňajúci typický hudobný prejav kapely.
„Nahrávku tejto pesničky mám od kamaráta Ondreja Drugu, skvelého folkloristu s koreňmi vo Vojvodine. Poslal mi ju už dávno a nebolo dňa, aby som si ju nespieval, pre mňa je veľmi inšpiratívna, je iná. Tá melódia a akordy majú zaujímavý zvuk, pre nás Slovákov možno až exotický. Mám ju veľmi rád,“ hovorí Štefan Štec.
Klávesák Folk&Bass Orchestra a koproducent nahrávky Mišo „Veslo“ Veselský opisuje začiatky spolupráce: „Štefan nám poslal starú autentickú nahrávku spevu jedného pána zo Starej Pazovy s tým, že by si vedel predstaviť, že to spracujeme. Prvotné nadšenie z toho, že oslovil práve nás, vystriedala mierna bezradnosť, lebo sme si zo začiatku nevedeli predstaviť, ako to uchopiť - tá pieseň síce má slovenský text, no nie je to typická slovenská ľudovka. Je veľmi zvláštna, cítiť z nej taký až balkánsky nádych a ten pán z nahrávky dokonca tú melódiu akoby orientálne ozdoboval. Výzva však napokon priniesla veľmi osobitý výsledok.“
Pri tvorbe videoklipu sa kapela spojila s komunitou vojvodinských Slovákov. „Zisťovali sme ich pohľad na pieseň a popritom sme narazili na veľmi živú tému občianskych protestov v Srbsku, ktoré nasledovali po tragédii v Novom Sade z 1. novembra 2024,“ hovorí basgitarista zoskupenia Martin Kalinka.
Vo videoklipe možno vidieť aj autentické zábery z protestov, ktoré poskytli samotní obyvatelia Vojvodiny. „Je to veľmi silné. To obrazové svedectvo sa prepojilo s emotívnym odkazom piesne,“ dodáva Kalinka.