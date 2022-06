Štefan Štec predstavuje temperamentnú novinku Festival

Bratislava 16. júna (TASR) - Štefanovi Štecovi učarovali rómske ľudové rytmy. Nový singel Festival síce spieva v slovenčine, no priam z neho srší temperament na štýl slávneho Bobana Markoviča. Napokon skladba vychádza z dvoch rómskych piesní, ktoré majú pôvod v Srbsku a v Rumunsku. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Už niekoľko rokov navštevujeme skvelý tanečný tábor vo Východnej, ktorý nesie názov Rozhybkosti. Iniciátormi sú kamaráti a výborní tanečníci Vlado Michalko a Fredo Lincke, ktorí aj účinkujú v klipe k piesni Festival. Práve tam sme sa prvýkrát učili rómske tance zo Slovenska a Rumunska. Lektorom, ktorí nás to učili, hrala originálna rómska hudba a to na mňa urobilo veľký dojem, pretože táto hudba a tance sa nielen vyučovali cez deň, ale zneli celú noc pri ohni. Bolo to naozaj silné. Aj keď už nie som pravidelným účastníkom a lektorom tohto tábora, stále som mal potrebu zachytiť túto jedinečnú atmosféru v nejakej pesničke," vysvetľuje Štec.



Napokon sa to podarilo a na svete je novinka, ktorá vychádza z dvoch pôvodných rómskych ľudových skladieb. "Jedna je z oblasti v Rumunsku v okolí obce Szaszcsavas a druhá, ktorá tvorí základ piesne, je rómska skladba zo Srbska. Poznal som ju v pôvodnej verzii od Marka a Bobana Markoviča. Práve tieto rómske skladby sa stali námetom a podkladom pre vytvorenie skladby Festival, ktorá má oslavovať všetky folklórne festivaly, na ktoré sme sa už nesmierne tešili a ktoré nám chýbali. Moji muzikanti sa snažili hrať tradičným štýlom. Čo však inovovalo túto skladbu, sú naši hostia a kamaráti na dychových nástrojoch Mário Gapa Garbera a Pavol Jeňo," dodal spevák.



Tradičná rómska hudba je pre mladého umelca zdrojom energie. Navyše má pocit, že v dnešnom rozhádanom svete sa treba spájať – aj prostredníctvom umenia. Slovenský text pesničky preto nie je náhodný. Jeho autorom je Martin Mihalčin, líder prešovskej kapely Heľenine oči.



Pieseň Festival dostala aj videopodobu. Klip nakrútil Martin Krestián, ktorý použil aj zábery z minulých ročníkov tanečného festivalu Rozhybkosti.





Festival videoklip: