Svetová Tina Turner Show prichádza na Slovensko
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Simply The Best - Tina Turner Show, jedna z najúspešnejších hudobných šou, mieri na Slovensko a 1. mája sa predstaví v bratislavskej Peugeot aréne. Šou, ktorá pravidelne vypredáva koncertné sály naprieč Európou, prinesie na Slovensko energiu, emóciu a hudobnú silu ikonickej kráľovnej rock’n’rollu. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Hlavnou hviezdou večera bude britská speváčka Rebecca O’Connor, ktorej výnimočný hlasový aj pódiový prejav ocenila samotná Tina Turner slovami: „Rebecca je taká dobrá, že ma to až desí.“ Práve toto osobné uznanie ju zaradilo medzi najrešpektovanejšie interpretky hudby Tiny Turner na svete.
Rebecca O’Connor, pochádzajúca z Írska s jamajsko-írskymi koreňmi, sa hudbe Tiny Turner venuje s hlbokým rešpektom a pokorou. Jej vystúpenie nie je imitáciou, ale silnou interpretáciou postavenou na autentickej energii, hudobnej kvalite a emócii.
„Ak chcete spievať jej piesne presvedčivo, musíte sa s nimi spojiť. Tina mala dar rozprávať príbehy prostredníctvom hudby. Fakt, že ma samotná Tina podporila v tom, aby som jej hudbu udržiavala pri živote, mi dáva obrovskú motiváciu,“ hovorí Rebecca.
Za úspechom projektu stojí aj precízne zostavený tím - živá kapela, špičkoví tanečníci, výrazná choreografia a rock’n’rollová energia, ktorá sa okamžite prenáša na publikum. Produkcia je známa vysokou profesionalitou, technickou kvalitou a výnimočnou atmosférou na každom jednom vystúpení.
Bratislavské publikum sa môže tešiť na viac než dvojhodinovú živú šou, počas ktorej zaznejú najväčšie hity Tiny Turner Nutbush City Limits, Proud Mary, River Deep - Mountain High, Private Dancer, When the Heartache Is Over, Better Be Good to Me či ikonická hymna Simply The Best.
