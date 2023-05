Taomi so singlom Ty (Tomáš) odštartoval novú etapu svojej tvorby

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenský raper a spevák Taomi predstavuje nový singel Ty (Tomáš), ktorým odštartoval novú etapu svojej hudobnej tvorby. Singlom avizuje pripravovaný album Echinacea, ktorý Taomi vydá 25. mája. TASR informovala PR manažérka Kristína Polerecká.



Novinka Ty (Tomáš) je zároveň prvým sólovým singlom po raperovej dlhšej odmlke, vznikala počas horúcich dní minuloročného leta. "V tejto piesni spievam sám sebe, a to v spôsobe vďačnosti. Každý často zažívame pocity pochybností a tento song je len upokojujúca realita toho, že na to fakt mám, sme v pohode a sme vďační. Názov je slovná hračka, je to moje meno a je to o mne," približuje nový singel Taomi.



K chytľavému tracku, ktorému nechýba riadna dávka motivácie, vznikol aj pôsobivý vizuál, o ktorý sa postaral videomaker Adam Rohál. "S Adamom sa poznáme už dlho a máme kamarátsky vzťah, je to skvelá osoba plná pokoja. Je pre mňa inšpiráciou a som rád, že sme konečne spolupracovali na celom projekte," vysvetľuje raper.



Zaujímavosťou videoklipu je aj motív tzv. spikes, ktoré v hmatateľnej podobe predstavujú módny doplnok nápadne pripomínajúci kvet echinacea. O tento nápad sa s Taomim postaral začínajúci dizajnér Alex Achberger. "Chceli sme vymyslieť jednoduchý, špecifický a zapamätateľný objekt k celému albumu. Zo všetkých návrhov nám to krásne sadlo k názvu Echinacea, pretože spikes nápadne pripomínajú kvet na mojej hlave. Symbolizujú čistotu a intuíciu, ktorú si nosíme v sebe," dodáva Taomi.







Ty (Tomáš) klip: