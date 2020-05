Tata Bojs pripravujú interaktívny online koncert OnLive

Bratislava 11. mája (TASR) - Česká kapela Tata Bojs prichádza v čase koronakrízy s koncertným konceptom OnLive, ktorý ponúkne živý prenos s interaktívnymi prvkami. Fanúšikom tak vynahradí zrušený benefičný koncert v pražskom Divadle v Celetné. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová. Priaznivci kapely z pražskej Hanspaulky si môžu virtuálny koncert pozrieť v stredu (13. 5.) od 20.00 h.



"Vymysleli sme formát, ktorý sa bude čo najvernejšie podobať reálnemu koncertu a umožní s divákmi nadviazať kontakt a vziať ich čo najviac do hry, aby sme i my mali pocit živého koncertu," vysvetľuje frontman Tata Bojs Milan Cais s tým, že diváci sa do hľadiska dostanú virtuálne prostredníctvom webu tatabojsonlive.cz.



"Vieme, že sa pokúšame tak trochu o nemožné - vytvoriť online rovnakú atmosféru ako na živej akcii," priblížil režisér Petr Hanousek základný princíp "onlive" prenosu. Ten je založený na kombinácii niekoľkých immerzívnych technológií, divák bude mať na rozdiel od bežných streamov možnosť interaktivity v priestore divadla i v komunikácii so samotnou kapelou. "Diváci budú mať v rámci prenosu možnosť vstúpiť do vysielania virtuálne cez veľkú LED stenu umiestnenú na pódiu za kapelou a niekoľko menších obrazoviek rozmiestnených na sedačkách v sále. Kapela ich teda uvidí a bude možné spoločne interagovať, napríklad tak, že si ich umelci pomyselne zavolajú na pódium a prehodia spoločne pár slov," priblížil interaktívne streamovanie jeden z usporiadateľov koncertu Robin Pultera.



Podobne ako v predošlých rokoch bude celý výťažok z pôvodne predaných vstupeniek a príspevkov zaslaných počas koncertu darovaný Nadačnému fondu Šestý smysl, ktorý pomáha najmä rodinám s hendikepovanými deťmi, deťom z detských domovov, v pestúnskych rodinách alebo organizáciám, ktoré sa starajú o postihnutých. Tento rok je pomoc určená pre Základnú školu špeciálnu - Rooseveltova z Prahy 6, vybrané prostriedky umelci venujú na desaťmesačnú hipoterapiu žiakov školy.



"Táto pomerne náročná akcia bude mať ešte jeden zaujímavý výstup v podobe virtuálneho obsahu. Fanúšikovia si pár dní pred koncertom na našu výzvu hlasovaním vyberú tri pesničky, ktoré potom zahráme za sebou. Tieto tri piesne nakrútené špeciálnou kamerou sa stanú obsahom VR okuliarov, ktoré potom spoločne s Nadačným fondom Šestý smysl rozvezieme personálu Ústrednej vojenskej nemocnice v pražských Střešoviciach, aby sa mohol pri náročnej práci trochu odreagovať," uzavrel Cais.