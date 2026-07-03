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Trenčiansky festival Garáž sa sťahuje do nového kultúrneho priestoru
Garáž je festival, ktorý každý rok dáva priestor kapelám, čo ešte nemajú za sebou veľké pódiá, ale majú čo povedať.
Autor TASR
Trenčín 3. júla (TASR) - Pre začínajúce hudobné skupiny je určený hudobný festival Garáž v Trenčíne. Odštartuje v piatok popoludní, vyvrcholí v sobotu (4. 7.) v noci. Festival je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom Kreatívny inštitút Trenčín.
Garáž je festival, ktorý každý rok dáva priestor kapelám, čo ešte nemajú za sebou veľké pódiá, ale majú čo povedať. V šiestom ročníku festivalu sa predstaví desať objavov zo slovenskej scény, ale i skupiny Chiki Liki tu-a, The Wilderness aj David Kollar so sólo projektom Guitar Stories.
Tento rok je Garáž na novom mieste. Presúva sa do Buniek na Looke, nového kultúrneho priestoru v Trenčíne medzi podchodom na Hasičskej ulici a Fiesta mostom. Vstup je voľný.
Okrem hudby je pre návštevníkov Garáže pripravený sprievodný program vrátane diskusií aj o tom, prečo nás teší smutná hudba alebo kto vlastne dnes rozhoduje o tom, čo počúvame.
Garáž je festival, ktorý každý rok dáva priestor kapelám, čo ešte nemajú za sebou veľké pódiá, ale majú čo povedať. V šiestom ročníku festivalu sa predstaví desať objavov zo slovenskej scény, ale i skupiny Chiki Liki tu-a, The Wilderness aj David Kollar so sólo projektom Guitar Stories.
Tento rok je Garáž na novom mieste. Presúva sa do Buniek na Looke, nového kultúrneho priestoru v Trenčíne medzi podchodom na Hasičskej ulici a Fiesta mostom. Vstup je voľný.
Okrem hudby je pre návštevníkov Garáže pripravený sprievodný program vrátane diskusií aj o tom, prečo nás teší smutná hudba alebo kto vlastne dnes rozhoduje o tom, čo počúvame.