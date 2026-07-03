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Trenčiansky festival Garáž sa sťahuje do nového kultúrneho priestoru

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Garáž je festival, ktorý každý rok dáva priestor kapelám, čo ešte nemajú za sebou veľké pódiá, ale majú čo povedať.

Autor TASR
Trenčín 3. júla (TASR) - Pre začínajúce hudobné skupiny je určený hudobný festival Garáž v Trenčíne. Odštartuje v piatok popoludní, vyvrcholí v sobotu (4. 7.) v noci. Festival je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom Kreatívny inštitút Trenčín.

Garáž je festival, ktorý každý rok dáva priestor kapelám, čo ešte nemajú za sebou veľké pódiá, ale majú čo povedať. V šiestom ročníku festivalu sa predstaví desať objavov zo slovenskej scény, ale i skupiny Chiki Liki tu-a, The Wilderness aj David Kollar so sólo projektom Guitar Stories.

Tento rok je Garáž na novom mieste. Presúva sa do Buniek na Looke, nového kultúrneho priestoru v Trenčíne medzi podchodom na Hasičskej ulici a Fiesta mostom. Vstup je voľný. 

Okrem hudby je pre návštevníkov Garáže pripravený sprievodný program vrátane diskusií aj o tom, prečo nás teší smutná hudba alebo kto vlastne dnes rozhoduje o tom, čo počúvame. 
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