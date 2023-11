Tri albumy skupiny Tublatanka vychádzajú v reedícii

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vydavateľstvo Opus uzatvára aktuálne kompletnú kolekciu obnovených reedícií skupiny Tublatanka. Na pulty prichádza druhá trojica štúdiových albumov tejto rockovej legendy, Nebo - Peklo - Raj, Volanie Divočiny a Poďme bratia do Betlehema. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Štvrtý radový album Nebo - Peklo - Raj nahrala skupina Tublatanka v klasickej zostave Ďurinda, Horváth, Černý v roku 1990 v Jevanoch pri Prahe. Album pôvodne vyšiel vo vydavateľstve Supraphon. Hlavnú autorskú dvojicu Ďurinda - Sarvaš doplnil v štyroch piesňach ako autor hudby aj basgitarista Pavol Horváth. Je to typická, rockovo úderná a nezameniteľná Tublatanka s hitmi ako Démon pomsty a predovšetkým Matka.



"Nahrávanie albumu sme chceli mať mimo rodnej Bratislavy, akoby na výlete v Čechách, a tak sme nahrávali v štúdiu Ladislava Štaidla v Jevanoch, ktoré nám dohodilo české vydavateľstvo Supraphon blízko pri Prahe, kde sme chodili po nahrávaní na pivo, prechádzky a užívali si Prahu. V štúdiu bola dobrá atmosféra, často sme žartovali so zvukárom, že konečne sa tam nahráva rocková hudba, pretože vždy tam spieval len Karel Gott, ktorý v tomto štúdiu nahral 14 albumov," hovorí Martin Ďurinda.



Piaty štúdiový album Tublatanky Volanie divočiny vyšiel v roku 1992. Nahrali ho v štúdiu Vaša Patejdla, ktorý si často chodil do štúdia vypočuť, čo kapela postupne nahrala, a niektoré nahrávky spolu aj rozoberali a rozprávali sa o nich. Všetky piesne až na jednu skomponoval Maťo Ďurinda, avšak väčšinu z nich tentoraz otextoval Miloslav Láber alias Whisky, frontman skupiny Slobodná Európa. Ja sa vrátim, S Tebou.. a najmä Spálená láska sú najväčšími hitmi tohto albumu.



Poďme bratia do Betlehema je jedinečný vianočný album z roku 1993. Album pripravili a nahrali Maťo Ďurinda a Juraj Černý, pretože pred začatím práce odišiel basgitarista Horváth. Basové linky v štúdiu potom nahrával Ďurinda. Album spojil zdanlivo nespojiteľné - tradičné ľudové vianočné koledy s hutným a pre skupinu charakteristickým rockovým zvukom. Vznikol tak ojedinelý album, ktorý má dnes plnohodnotný punc legendy.