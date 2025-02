VIDEO: Tublatanka predstavuje nový singel Fénix bez krídel

Bratislava 5. februára (TASR) - Skupina Tublatanka pripravila pre fanúšikov nový singel Fénix bez krídel. Pieseň je o človeku, ktorý sa snaží popasovať sa so životom a nevzdávať sa, aj keď padne na dno, a ide ďalej za svojím snom ako mýtický Fénix, ktorý vstal z popola a vzlietol. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Skladba pochádza z ostatného albumu Tublatanky s názvom Uprostred chaosu, ktorý vyšiel vo februári 2023. Album s pätnástimi piesňami vyšiel na CD aj 2LP vinylovom nosiči pre milovníkov gramofónov a teší sa veľkým predajom. Pieseň Fénix bez krídel kapela na žiadosť mnohých fanúšikov zaradila do koncertného playlistu.



"K piesni Fénix bez krídel sme chceli urobiť spolu s režisérom Karolom Vosátkom videoklip v kameňolome a predstaviť ho fanúšikom. Žiaľ pri obhliadke miesta nakrúcania som spadol a zlomil si ruku. Stalo sa to pri zostupe z veľkého kameňa, na ktorom sme mali všetci traja stáť, spievať a hrať pieseň. Rýchlo som išiel na chirurgiu do nemocnice na bratislavské Kramáre, kde mi ruku museli operovať," hovorí frontman kapely Martin Ďurinda.



Autorkou hudby a textu k novinke Fénix bez krídel je manželka Maťa Ďurindu Mirka. Na klip k novej skladbe si ale fanúšikovia musia počkať. "Videoklip k Fénixovi nakrútime, keď sa mi zlomená ruka v zápästí úplne zahojí. Vyše dvadsať rokov mám v hlave, že raz nakrútim videoklip v kameňolome a teraz na to bola vhodná téma textu piesne o mýtickom vtákovi Fénixovi. Ale žiaľ mojím pádom sa to zmarilo," dodáva Ďurinda.



Tublatanka má od marca naplánované množstvo koncertov na Slovensku aj v Čechách. Fanúšikom odkazuje, že všetky koncerty sa uskutočnia napriek tomu, že Ďurinda pre zlomenú ľavú ruku nemôže hrať na gitare. Tublatanke tentokrát pomôžu skvelí slovenskí gitaristi a Ďurinda tak po prvýkrát po 42 rokoch existencie skupiny nebude hrať na gitare, ale bude len spievať. Skupina bude koncertovať 14. 3. v Ostrave, 15. 3. v Nitre, 22. 3. v Kolíne, 1. 5. vo Valašskom Meziříčí, 2. 5. v Brne a 10. 5. v Hoteli Kempinski vo Vysokých Tatrách.