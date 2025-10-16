< sekcia Magazín
Twenty One Pilots prídu na Colours of Ostrava 2026
Americká dvojica zostavená zo speváka Tylera Josepha a bubeníka Josha Duna sa na Colours of Ostrava vracia po štyroch rokoch.
Autor TASR
Ostrava/Bratislava 16. októbra (TASR) - Pred desiatimi rokmi začali Twenty One Pilots s albumom Blurryface rozprávanie o pozoruhodnom a pohlcujúcom svete. Sága sa rozrástla na celkom päť nahrávok vrátane finálnej kapitoly na čerstvo vydanom albume Breach, ktoré v rámci svojho celosvetového turné privezú Twenty One Pilots do Česka. Americká skupina je prvým potvrdeným interpretom Colours of Ostrava, ktorého 23. ročník budú hostiť Dolné Vítkovice od 15. do 18. júla 2026. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.
Americká dvojica zostavená zo speváka Tylera Josepha a bubeníka Josha Duna sa na Colours of Ostrava vracia po štyroch rokoch. S novým albumom Breach, ktorý debutoval na popredných pozíciách svetových rebríčkov, vrátane štvrtej pozície v českej hitparáde IFPI, je tak jedným z komerčne najúspešnejších v diskografii Twenty One Pilots. Nahrávka uzatvára príbeh, ktorý kapela predstavila poslucháčom prvýkrát pred desiatimi rokmi na svojom treťom albume Blurryface.
V roku 2022 si vystúpenie Twenty One Pilots užilo na Colours of Ostrava 40.000 poslucháčov. Na ich vystúpenie čakali niektorí v prvých radoch celý deň. Energickú, dokonale vizuálne a svetelne zladenú šou s hitmi ako Jumpsuit, Car Radio alebo Stressed Out doplnila špeciálna inštrumentálna vložka v podobe skladby Co jste, hasiči. Veľké očakávania majú fanúšikovia aj teraz. Nielenže pôjde o jedinečnú možnosť vidieť Twenty One Pilots po vydaní záverečného dielu ságy rozprávanej naprieč albumom Blurryface, Trench, Scaled And Icy, Clancy a Breach, navyše sa spevák Tyler Joseph v nedávnom vyhlásení vyjadril, že nevie, kedy sa po súčasnom koncertovaní vrátia. Vystúpenie na Colours of Ostrava v júli 2026 je iba tretím potvrdeným koncertom chystaného európskeho turné.
