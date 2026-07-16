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V USA viedla 16. júla 1966 skupina Tommy James & The Shondells
Shondells v názve bolo podľa mena gitaristu skupiny Troya Shondella.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 16. júla 1966 skupina Tommy James & The Shondells so skladbou Hanky Panky. V roku 1963 vznikla skupina, ktorá dostala názov Tommy James & Shondells. Shondells v názve bolo podľa mena gitaristu skupiny Troya Shondella. V júni 1966 mali v hitparáde prvú skladbu Hanky Panky, ktorá sa dostala až na prvé miesto. Ešte v roku 1966 vydali aj prvú LP platňu, pomenovanú podľa prvého hitu Hanky Panky. Od roku 1966 mali v americkom rebríčku 17 skladieb. Hitmi boli I Think We‘re Alone Now z marca 1967, Mony Mony v máji 1968 a hlavne Crimson & Clover vo februári 1969. Skupina sa rozišla v roku 1970. Na svojom konte mali desať vydaných albumov a kompilácií.
Americká popová skupina Starland Vocal Band s piesňou Afternoon Delight viedla rebríček 16. júla 1976. Táto skupina z Washingtonu bola na scéne v rokoch 1976-1981. Na svojom konte majú päť vydaných albumov, v singlovom rebríčku bola úspešná iba táto jedna pieseň, za ktorú získali dve ceny Grammy.
O desať rokov neskôr bola prvá skupina Genesis so skladbou Invisible Touch. Na čele bola týždeň. Táto art rocková formácia vznikla v septembri 1966, jej základ tvorili muzikanti, ktorí už na strednej škole založili skupinu The Anon. Od januára 1967 už účinkovali pod názvom Genesis. V marci 1969 vydali debutový album From Genesis to Revelation. V máji 1975 odchádza Peter Gabriel a post speváka obsadil Phil Collins. Genesis získali veľké úspechy až po Gabrielovom odchode. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, ten posledný Calling All Stations vydali v septembri 1997. V singlovom rebríčku mali 19 skladieb, najúspešnejšou z nich bola Mama v auguste 1983. V roku 2006 sa vrátili na koncertné pódiá.
Rapper 2Pac s piesňou How Do U Want It viedol rebríček 16. júla 1996. Na čele bola dva týždne. Rodák z New York City vydal v novembri 1991 prvý album 2Pacalypse Now. Do svojej tragickej smrti vydal šesť štúdiových albumov. Do TOP 10 rebríčka amerického hudobného časopisu Billboard sa dostalo 19 jeho skladieb, osem z nich po jeho smrti. Zomrel 13. septembra 1996 vo veku 25 rokov v Las Vegas, šesť dní predtým sa postrelil, na následky tejto strelnej rany aj zomrel. Po jeho smrti vyšlo osem kompilačných albumov.
Americká popová skupina Starland Vocal Band s piesňou Afternoon Delight viedla rebríček 16. júla 1976. Táto skupina z Washingtonu bola na scéne v rokoch 1976-1981. Na svojom konte majú päť vydaných albumov, v singlovom rebríčku bola úspešná iba táto jedna pieseň, za ktorú získali dve ceny Grammy.
O desať rokov neskôr bola prvá skupina Genesis so skladbou Invisible Touch. Na čele bola týždeň. Táto art rocková formácia vznikla v septembri 1966, jej základ tvorili muzikanti, ktorí už na strednej škole založili skupinu The Anon. Od januára 1967 už účinkovali pod názvom Genesis. V marci 1969 vydali debutový album From Genesis to Revelation. V máji 1975 odchádza Peter Gabriel a post speváka obsadil Phil Collins. Genesis získali veľké úspechy až po Gabrielovom odchode. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, ten posledný Calling All Stations vydali v septembri 1997. V singlovom rebríčku mali 19 skladieb, najúspešnejšou z nich bola Mama v auguste 1983. V roku 2006 sa vrátili na koncertné pódiá.
Rapper 2Pac s piesňou How Do U Want It viedol rebríček 16. júla 1996. Na čele bola dva týždne. Rodák z New York City vydal v novembri 1991 prvý album 2Pacalypse Now. Do svojej tragickej smrti vydal šesť štúdiových albumov. Do TOP 10 rebríčka amerického hudobného časopisu Billboard sa dostalo 19 jeho skladieb, osem z nich po jeho smrti. Zomrel 13. septembra 1996 vo veku 25 rokov v Las Vegas, šesť dní predtým sa postrelil, na následky tejto strelnej rany aj zomrel. Po jeho smrti vyšlo osem kompilačných albumov.